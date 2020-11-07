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Труханов: мы продолжаем масштабный капремонт Новощепного ряда

Труханов: мы продолжаем масштабный капремонт Новощепного ряда

В Одессе продолжаются работы по комплексной реконструкции Новощепного ряда, расположенного вдоль знаменитого одесского рынка “Привоз”. Работы разделены на два этапа.

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Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов по итогу выездного рабочего совещания.

Одесский городской голова подчеркнул, что ремонт Новощепного ряда – это часть масштабного проекта беспрерывного трамвайного сообщения “Север-Юг”.

“Мы привели в порядок Старосенную площадь, обновили Преображенский парк, продолжаем работы по модернизации Одесского зоопарка. После капитального ремонта улица Новощепной ряд соединит эти объекты. Можно будет спокойно пройти от железнодорожного вокзала в сторону Преображенского парка. Со своей стороны рынок “Привоз” также проводит реконструкцию, предоставляя новые торговые площади и убирая стихийную торговлю с улицы”, – подчеркнул мэр Одессы.

Проектом капремонта предусмотрены полная замена автомобильной проезжей части с укладкой новых подземных коммуникаций, новой основы проезжей части и укладка новых трамвайных путей, которые будут уложены на выделенном полотне отдельно от автомобильной проезжей части.

Также будет проведено комплексное благоустройство прилегающей территории.

“Работы сегодня ведутся по графику, и мы планируем их завершить даже раньше запланированного времени – к началу курортного сезона-2021”, – сказал Геннадий Труханов.

Источник: РБК-Україна

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