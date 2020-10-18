Новости Одессы и Одесской области

Труханов: Максим Ткачук – добрый, искренний и талантливый – настоящий одессит

Труханов: Максим Ткачук – добрый, искренний и талантливый – настоящий одессит

12-летнему Максиму и его бабушке вручили сертификат на жилплощадь в Одессе

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Максим Ткачук – мальчик, о котором заговорила вся Украина после того как ему отказали в участии в нацотборе на детское “Евровидение”, совсем скоро станет настоящим одесситом.

2 сентября Максиму и его бабушке был вручён сертификат на жилплощадь в Одессе. А уже 17 октября, вместе с мэром Одессы Геннадием Трухановым, Ткачук приехал посмотреть свою новую квартиру.

Двухкомнатная квартира для Максима Ткачук

“Для нас это невероятно счастливый день. Мы очень рады, и даже не верится, что это происходит с нами”, – сказала бабушка Максима Лариса Владимировна.

“Мы в новой квартире начнём жизнь с нового листа. Но есть вещи неизменные – я буду дальше заниматься музыкой, радовать людей пением. И даже если это кому-то не нравится, я буду делать это для тех, кому нравится”, – сказал Максим Ткачук.

Квартира расположена в строящемся доме по Овидиопольской дороге. Двухкомнатная квартира будет передана Максиму после сдачи дома в эксплуатацию.

Двухкомнатная квартира для Максима Ткачук
Двухкомнатная квартира для Максима Ткачук
Двухкомнатная квартира для Максима Ткачук
Двухкомнатная квартира для Максима Ткачук

“Для многих детей, подростков история Максима – пример того, что нужно учиться и стремиться чего-то достичь. Я благодарен его бабушке за то, что вырастила его таким добрым и открытым мальчиком. Я уверен, что Максим продолжит радовать нас своим талантом и прославлять нашу страну за рубежом”, – сказал Геннадий Труханов.

Источник: РБК-Україна

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