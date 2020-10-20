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Труханов и его партия лидируют в Одессе – опрос “Рейтинга”

Труханов и его партия лидируют в Одессе – опрос “Рейтинга”

На местных выборах в Одессе наибольшей поддержкой пользуются действующий мэр Геннадий Труханов и его партия “Доверяй делам”.

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Как сообщает Liga.net, об этом говорят данные опроса, проведенного группой Рейтинг в октябре.
Рейтинг кандидатов в мэры Одессы:
50,1% – Геннадий Труханов (Доверяй делам);
10,6% – Николай Скорик (ОПЗЖ);
8,8% – Олег Филимонов (Слуга народа);
7,9% – Сергей Кивалов (Украинская морская партия);
5,9% – Петр Обухов (Евросолидарность).
У остальных кандидатов рейтинг ниже 5%. В случае, если будет второй тур выборов мэра, Труханов выигрывает его с результатом от 59% до 68%.

Рейтинг партий на выборах в городской совет Одессы:

36,2% – Доверяй делам;

19,4% – ОПЗЖ;

12,3% – Слуга народа;

7,2% – Евросолидарность;

6,3% – Украинская морская партия;

5,9% – Партия Шария.

Опрос проведен 9-14 октября среди 1200 жителей Одессы от 18 лет и старше, погрешность не более 2,8%.

В июне почти 49% одесситов, по данным исследования центра Разумкова, заявили, что поддержали бы действующего мэра Труханова на выборах.

В сентябре, по опросу КМИС, Труханов мог получить 46,6% голосов избирателей.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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