Новости Одессы и Одесской области

Теперь одесские стоки контролируют с помощью новейшего оборудования

Теперь одесские стоки контролируют с помощью новейшего оборудования

«Инфоксводоканал» в рамках масштабной модернизации станций биологической очистки полностью обновил лаборатории на СБО «Северная» и СБО «Южная».

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СБО «Северная» и СБО «Южная».

Следует отметить, что лаборатории после реконструкции кардинально изменились. Здесь провели ремонт в помещениях, заменили систему отопления и электросети.  Особое внимание уделили вентиляции и вытяжной системе, что очень важно для точности анализов, ведь здесь работают с живыми бактериями. Однако, самое главное — закупили и установили современное лабораторное оборудование лучших европейских и мировых производителей.

Приборы для физико-химических измерений (фотометры, иономеры) позволяют точно определять нитриты, азот аммонийный, фосфаты и железо.

лаборатория СБО «Северная» и СБО «Южная».
лаборатория СБО «Северная» и СБО «Южная».
лаборатория СБО «Северная» и СБО «Южная».
лаборатория СБО «Северная» и СБО «Южная».
лаборатория СБО «Северная» и СБО «Южная».
лаборатория СБО «Северная» и СБО «Южная».

Установлены новые сушильные шкафы и муфельные печи, с помощью которых проводятся температурные и теплофизические измерения. А благодаря новому концентратомеру удается определять количество жиров, СПАВ и нефтепродуктов в сточных водах. Это в свою очередь жизненно необходимо из-за увеличения загрязнений по этим показателям на входе очистных сооружений. Ведь вышеуказанные загрязнения в больших концентрациях пагубно влияют на работу активного ила и всех очистных сооружений.

Кроме этого, лаборатории были обеспечены современной компьютерной и оргтехникой, и что немаловажно, прошли аттестацию и получили свидетельство соответствия системы измерений требованиям ДСТУ ISO 10012:2005

На сегодняшний день, как и очистные сооружения, лаборатории работают  без выходных,  а химики-лаборанты «Инфоксводоканала» каждые 6 часов проводят анализ состава стоков, начиная от входа сточных вод на СБО и заканчивая сбросом уже очищенных вод по глубоководному выпуску в море или лиман. Согласно нормированным предельно допустимым концентрациям лаборатории должны проводить анализ не менее чем по 13 показателям, а на практике «Инфоксводоканал» с помощью нового оборудования проводит расширенный анализ по 30 показателям. Данные лабораторных исследований помогают технологам корректировать процесс очистки так, чтобы на выходе стоки были безопасны для окружающей среды.

Ежедневно каждая лаборатория в среднем проводит порядка 120 анализов, что составляет около 4 тысяч анализов в месяц.

оборудование СБО «Северная» и СБО «Южная».

Следует отметить, что новое оборудование и приборы позволяют значительно быстрее и качественней контролировать очистку сточных вод, выполнять дополнительный контроль за количеством наиболее сложных загрязняющих веществ (жиры, синтетические моющие средства, нефтепродукты). Ведь от этого зависит безопасность окружающей среды и экологии.

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