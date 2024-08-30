Температура морской воды в Одессе: будет ли комфортно сегодня, 30 августа

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в пятницу, 30 августа, температура морской воды у берегов Одессы будет не ниже 23-24°C.

Более «теплый» прогноз приводит ресурс Seatemperature, согласно которому Черное море вблизи Одессы прогреется до 25.7°C.

Таблица с текущими температурными данными и тенденциями в целом в некоторых городах региона: