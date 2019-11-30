«Темные» регистраторы и недобросовестный застройщик: как и почему в Одессе снесли два дома (фото)

Дома №№4б и 4в снесли на улице Гвардейской. Одесский ГАСК доказал в суде незаконность постройки и присвоения прав. Суд обязал застройщика снести здания, но тот не выполнял решение. Какие действия предприняли в дальнейшем и почему дом № 4а пока оставили в покое, разбирался наш корреспондент.

Почти весь день на улице Гвардейской орудовала строительная техника. Однако в этот раз она приехала не строить, а сносить почти выстроенные дома №№4а, 4б и 4в. Сначала она не могла проехать к объектам, так как ей препятствовал личный транспорт якобы хозяев дома. Подключив Патрульную полицию, автомобили удалось убрать, в том числе и грузовик со строительными материалами. После рабочие на бульдозерах приступили к сносу домов.

Такие действия инициированы Главным территориальном управлением юстиции (ГТУЮ) в Одесской области, которая выполняет решение и постановление суда. Речь идет о деле 520/3561/18, в котором истцом был замглавы прокуратуры Одесской области Роман Гончаров в интересах государства в лице Управления государственного архитектурно-строительного контроля и Одесского городского совета против ряда лиц, которые связаны со строительством домов и регистрацией жителей по данным адресам.

Первый зампрокурора успешно доказал, что договоры купли-продажи этих зданий не являются действительными, а также отменил решение государственного регистратора о регистрации прав собственности и добился сноса. Суд признал незаконность регистрации прав на дома и обязал застройщика снести самовольно выстроенные двухэтажные дома по адресу улица Гвардейская 4а, 4б и 4в.

– Олег Бойков – фигурант дела, был обязан снести самовольно выстроенные здания по решению суда. Решение вступило в законную силу 5 сентября 2019 года. Исполнительный лист в орган юстиции был введен 23 октября, и уже 25-го было открыто исполнительное производство и направлено должнику. Ему было дано 10 дней рабочих дней для его исполнения. После истечения этого срока и невыполнения решения был выписан штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан. После этого должнику дали еще 10 рабочих дней. К предыдущему добавился еще один штраф – 200 необлагаемых минимумов. Следующим этапом стало принудительное выполнение решения, – рассказал начальник первого отдела Киевской государственной исполнительной службы города Одессы ГТУЮ в Одесской области Владислав Кочмар.

Во время сноса жительница дома №4а успела обратиться в суд для объяснения решения суда. Суд указал в материалах дела, что сносу пока не подлежит данный дом до более подробного разбирательства, которое назначено на начало декабря. А также предупредила исполнителей сноса о том, что в доме находятся дети. На данный момент снесен только забор дома №4а. Не исключено, что даже если суд в декабре определит, что дом выстроен незаконно и права на имущество получены не в рамках закона, то будет апелляция, что затянет процесс.

А вот с домами 4б и 4в никаких препятствий для выполнения решения суда не было – их снесли. Жильцы дома, которые, предположительно, фактически ими не являются, отказались комментировать ситуацию. Даже адвокаты этих «жильцов» отмахнулись, отметив, что они «устали».

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