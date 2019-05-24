ТЦ «Староконный» подготовился к работе в летний период

Торговый центр «Староконный» к началу мая полностью завершил подготовку к работе в летний период.

Это время года самое ответственное для администрации и предпринимателей торгового центра. Нужно не только обеспечить товарами одесситов, которые планируют заняться малым, текущим или капитальным ремонтом в своих жилищах, но и украсить «Староконку».

Современная «Староконка» – торговый центр на Молдаванке известен далеко за пределами Одессы. За свою почти 200-летнюю историю рынок переживал взлеты и падения, а также постоянные трансформации, которые привели его к нынешнему виду – теперь это крупный торговый комплекс. В 2004 году «Староконку» компания «Инкор-Групп» и Руслан Тарпан провели реконструкцию, и она приобрела свой нынешний «цивильный» вид. Территорию расширили, построили двухэтажные магазины и одноэтажные павильоны. На месте хаотично размещенных прилавков выросли аккуратные магазинчики, а вместо побитого асфальта, обильно насыщенного щебнем, постелена плитка.

Изменилась и специализация. Коров, овец, лошадей, как в былые времена, здесь уже давно не купить. О далеком прошлом напоминают только кошки, кролики и птички. «Староконка» не только переориентировалась на товары и услуги, которые необходимы для улучшения бытовых потребностей населения и условий проживания в своих домах и квартирах, но и изменила свой статус. 21 апреля 2008 года «Староконка» из рынка перешла в статус торгового центра.

Именно поэтому для работников Староконки особое значение имеет обслуживание территории комплекса. Особенно весной, когда идет подготовка к летнему сезону – времени, когда одесситы приступают к текущему или капитальному ремонту в своих жилищах. Посетители приходят на «Староконку» и тщательно подбираются товары: они должны быть доступными для людей с различным кошельком, но при этом выдерживать требования по качеству.

Работники Староконки не менее требовательны к благоустройству и озеленению: они убеждены в том, что приходя в торговый центр, покупатели должны чувствовать, что их здесь ждут, создают для них уют, чтобы тени от деревьев защищали их жгучего летнего солнца, чтобы разноцветные пышные клумбы цветов радовали глаза и поднимали настроение, чтобы уставшие от «похода» на «Стараконку», люди серьезного возраста могли присесть и отдохнуть в тени магнолий и жасмина или в прохладе фонтана с названием «Добру и совершенству». Именно поэтому каждый год к уже растущим деревьям и кустарникам, добавляются все новые и новые цветущие растения, а на обустроенных клумбах высаживаются удивительные цветы.

Однако, не смотря на то, что вся территория «Староконки» убрана, в чем также заслуга местной администрации, работа по уходу за ней не останавливается ни на один час. Именно поэтому, проходя по территории торгового центра, хочется зайти в каждый аккуратный магазин, не пропустить ни один из павильонов, так как чувствуешь: тебя, именно тебя, здесь ждут, причем, не только как покупателя, а как старого доброго приятеля, с которым давненько не виделись.