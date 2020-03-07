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Танцевали и кормили носух: в одесском зоопарке устроили гуляния в честь предстоящего 8 марта (фото)

Танцевали и кормили носух: в одесском зоопарке устроили гуляния в честь предстоящего 8 марта (фото)

Началось все с разминки, активных игр и конкурсов. Затем посетителей повели смотреть на кормление животных.

Об этом сообщил наш корреспондент, побывав на празднике в зоопарке.

Гуляния посетило немало гостей с детьми. Аниматоры ожидали малышей на площадке возле выхода из зоопарка.

Праздник начался с физической разминки, потом приступили к активным играм. Малыши танцевали, их приглашали на сцену показать свое любимое танцевальное движение.

Вскоре на публику вышла целая группа, чтобы рассказать стихи о весне и о Международном женском дне.

После аниматор «Клубничка» выстроила всех в круг.

Она вручила одному из участников «волшебную палочку». Ее передавали по кругу, пока музыка не прекратилась. Тот, у кого осталась палочка, должен был выйти в центр и изобразить то, что пожелает ведущая. За это мальчишки и девчонки получали угощения.

Участники представления еще и дефиле устроили. Наряжались в разных персонажей: кто-то в ведьму, кто-то в козла или рыцаря, в медведя и привозную даму.

Затем отгадав пару загадок и получив очередную порцию угощений, юным одесситам показали, как едят носухи. Лакомства завернули в обертку, сделав из него «конфету», чтобы животные проявили смекалку.

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Артем Виноградов
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