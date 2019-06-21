Сыр, вино и немного меда: в парке Победы проходит вкусный фестиваль

Гастрономический фестиваль «Сыр. Мед. Вино» стартовал в парке Победы и расположился тут на три дня.

Людей много, но большинство из них стремятся занять место «на травке» под деревьями. Одесситы приносят с собой подстилки, еду и напитки и устраиваются в тени. Скамейки, особенно на солнечно-жаркой стороне, сейчас популярностью не пользуются.

Ну а теперь — сам вкусный фестиваль. Вот чего на нем действительно много, так это изделий хендмейда. Фудкортов тоже немало. Еду — плов, шашлыки, печеные овощи и другое — повара готовят прямо на месте. При такой жаре, ясное дело, эти места особой популярностью не пользуются.

Теперь — о теме самого фестиваля. На нем и в самом деле наблюдается сырное разнообразие, есть вина, но очень мало меда. Зато можно узнать об этом полезном продукте непосредственно от его производителей. Их хоть и мало, но о меде рассказывают с любовью. Есть даже питьевой мед.



О винах. Их больше. Пробуйте, сколько хотите и получайте любую «справку» от производителей.

Диана Буряк, производитель органических вин из села Струмок Татарбунарского района Одесской области, к примеру, рассказывает, что ее продукция именуется органической не случайно.

— Мы сами выращиваем виноград. Не используем при этом никакой «химии». В само вино тоже не добавляется ни «химия», ни стабилизаторы. А в наше сладкое вино и полусладкое вино не добавляется ни капли сахара, — уверяет винодел.

Ну и главный продукт фестиваля — это, конечно же, фермерские сыры. Любой сыр дается на пробу. Цены — самые разнообразные. Сыр, кстати, и в самом деле пользуется популярностью у гостей фестиваля.

Как говорят производители сыра, обычно посетители сами выбирают понравившийся сорт, доверяясь собственному вкусу. Между тем, с сыром, тем более фермерским, все не так-то и просто.

Биолог Ростислав Зиновский, мастер-сыровар из Шабо, рассказывает «Одесской жизни»:

—Я сыром занимаюсь с 2005 года. У нас своя большая коровья ферма. То есть, вся технологическая цепочка — от выращивания кормов, содержания коров и так далее, до производства сыра — это все наше собственное производство. Конечно, люди пробуют нашу продукцию и выбирают тот сыр, который им понравился. Но я готов дать любой совет, если кому-то интересно и нужно. Тем более, вы сами видите, какое у нас разнообразие сыров. Ну вот, к примеру, беременным женщинам я бы посоветовал есть сыр с пажитником. Кстати, такой сыр полезно есть и кормящим мамочкам — у них и молока будет больше. Ну и никто не отменял главного — тот сыр будет полезен, который вам понравился. А вкусы у людей ведь самые разные.

Ростислав ЗиновскийПолакомиться вкусностями на фестиваля можно с 11.00 до 22.00. Вход бесплатный.

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