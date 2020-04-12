Своих нет, а внутри не выдают: в некоторые одесские магазины покупателей пускают без маски (фото)

Постановление Кабинета министров Украины о препятствии распространению коронавируса обязывает субъектов торговой деятельности обеспечивать индивидуальными средствами защиты посетителей, в случае, если такового нет у клиента. Субъекты могут закупать маски или же делать их собственноручно. Часть одесских супермаркетов не задумалась ни о первом варианте, ни о втором. В некоторых можно пройтись без маски и перчаток.

Об этом сообщил наш корреспондент, который побывал в нескольких супермаркетах города.

Постановление Кабмина о «Предотвращении распространения острой респираторной болезни COVID-19» обязывает субъекты торговой деятельности обеспечивать средствами защиты от вируса не только персонал, но и покупателей, если у них нет своих. Защитные маски и респираторы руководство супермаркета может либо заказать, либо сделать самостоятельно.

В некоторых супермаркетах, в частности там, где побывал наш корреспондент, не выдают маски и респираторы.

Понаблюдав кто и в чем входит в «Таврию» на 5-й станции Фонтана, мы заметили, что большинство хоть чем-то да старается себя защитить. Большинство людей ходят в самодельных марлевых повязках. Но есть и такие, кто заходит в магазин без маски.

Ради эксперимента наш сотрудник тоже прошел помещение без маски, на что не последовало никакой реакции от охраны.

К слову, если все же вы захотите попросить маску в магазине, то вам ее не выдадут. К слову, там есть специальные приборы для бесконтактного обслуживания на кассе, рядом лежат одноразовые перчатки и средство для дезинфекции.

Подобная ситуация в «Аэропортовском», еще одной «Таврии-В». На входе можно продезинфицировать руки и взять пару перчаток, масок тут нет, не говоря уже о защите для глаз. А вот кассиры в масках и очках.

В АТБ, который соединен с «Эльдорадо» на улице Святослава Рихтера, у входа никто не наблюдает, кто и в чем заходит. Но в самом магазине уже просят надеть маску, хотя сами тоже не предоставят. Также призывают придерживаться дистанции в 1,5 м.

В мини-маркетах, таких как «Точка», тоже с этим все «туго»: просят выполнять предписание Кабмина и «не заражать тут никого». При этом момент с обеспечением посетителей средствами защиты тут также упущен.

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