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Новости Одессы и Одесской области

Сверкающая феерия: в Зеленом театре Одессы открылась выставка китайских мега-фонарей (фото)

Сверкающая феерия: в Зеленом театре Одессы открылась выставка китайских мега-фонарей (фото)

Теплый март заставил распахнуть ворота Зеленого театра в парке им. Т.Г.Шевченко раньше обычного.

Сезон открылся блистательным шоу — выставкой светящихся китайских мега-фонарей. И если вы уже посещали это искрящееся шоу в прошлом году в Преображенском парке, и оно произвело на вас впечатление, знайте: на сей раз здесь представлены новые инсталляции.

 

Вас встречает музыка, переливающаяся огнями арка, а далее вашему взору предстают более 30 инсталляций, поражающих размерами, задумками и техникой исполнения.

— Иллюминационная выставка прибыла в Одессу из Киева, а перед этим она радовала взор англичан в Манчестере. Все эти работы выполнены вручную — из натурального шелка и led-ламп. Выставка продлится до 19 апреля, и все, кто ее посетят, смогут не только полюбоваться фонарями-гигантами, а и посетить фуд-корты, ярмарку сувениров, — рассказывает организатор действа Виталий Бенедык.

Виталий Бенедык

Виталий Бенедык

Охватить все сразу почти невозможно. Впрочем, никто никого не торопит. И вот мы уже поражаемся световой «копией» известной бразильской статуи Христа Искупителя (!), американской статуей Свободы, персонажами древних китайских сказаний, масками, причудливыми животными — наземными и подводными и еще очень многим.

 

Инсталляции поражают, причем не только размерами, но и, конечно же, техникой исполнения. Все это, собранное воедино, словно водружает вокруг вас совершенно удивительный мир, погружает на морское дно, уводит в полет. Все — как в сказке, как в цветном сне. Так и хочется простоять подольше возле каждой инсталляции, вглядеться в каждую деталь, посмотреть на нее с другой стороны.

А еще это очень романтично.

 

Конкретно

Как же побывать на этой искрящейся сказке? Она будет работать в Зеленом театре.

Когда: до 19 апреля каждый день, с 18.00 до 22.00.

Стоимость билетов:

  • взрослый — 150 грн.
  • детский (от 8 до 16 лет) — 100 грн.
  • детям до 7 лет — бесплатно
  • для пенсионеров и участников АТО — 100 грн.

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Мария Котова
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