Сутки без воды, гаджетов и еды. В Одессе проходит всемирная акция «Жажда»

14-15 июня Одесса впервые присоединяется ко всемирной акции Global Water Dances 2019 в защиту мировых водных ресурсов.

По случаю этого дня в Музее современного искусства уже сейчас проходит акция «Жажда», где пятеро участников откажутся от воды, еды и гаджетов. В то же время они будут записывать в блокноты свои ощущения. Все это проходит в прямом эфире на ФБ странице организаторов акции, арт-группы Plot.

Кроме того, каждый сможет присоединиться к акции и побыть рядом с перформерами в выставочном зале МСИО. Единственное, о чем просят тех, кто придет, не брать с собой воды.

Основная идея – показать проблему к доступу к чистой воде, ведь по данным ООН 2,2 млрд людей во всем мире имеют этого доступа.

“Эта акция – возможность сказать другим языком, насколько важно, что мы можем поменять свое отношение к использованию воды, моря, к воде из крана. Танец – он тихий, но чем тише ты говоришь, тем скорее тебя услышат”, — рассказала хореограф Наталия Моисеева.

15 июня, в 15:00 на Ланжероне, у дельфинария «Немо» участники продолжат свой перформанс – уже у моря.