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Стоматологические поликлиники Одессы продолжают работать

Стоматологические поликлиники Одессы продолжают работать

В работу стоматологических поликлиник  в связи с военным положением внесены  изменения. Об этом сообщает департамент здравоохранения Одесского горсовета. 

Рецепты

Сейчас в Одессе работает только часть стоматологических клиник. Принимают пациентов медучреждения по сокращенному графику. Больным оказывается исключительно экстренная стоматологическая помощь.

Адреса работающих стоматологических отделений

  • Городская стоматологическая поликлиника № 1

отделение для взрослых — ул. Сегедская, 1;
детское отделение – ул. Дегтярная, 17.

Время работы:  с 9:00 до 16:00

  • Городская стоматологическая поликлиника № 3

отделение для взрослых и детей — Люстдорфская дорога, 86а.

Время работы: с 9:00 до 16:00.
Работает круглосуточный пункт неотложной помощи.

  • Городская стоматологическая поликлиника №4

отделение № 1 для взрослых — ул. Прохоровская, 43;
отделение № 2 для взрослых — ул.  Академика Вильямса, 46/2.

Время работы: с 9:00 до 16:00.

  • Городская стоматологическая поликлиника № 5

отделение для взрослых — ул. Академика Заболотного, 27, здесь же  работает круглосуточный пункт неотложной помощи;
детское отделение – ул. Атамана Головатого, 26/28.

Время работы: с 8:00 до 18:00.

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Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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