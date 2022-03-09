Стоматологические поликлиники Одессы продолжают работать

В работу стоматологических поликлиник в связи с военным положением внесены изменения. Об этом сообщает департамент здравоохранения Одесского горсовета.
Сейчас в Одессе работает только часть стоматологических клиник. Принимают пациентов медучреждения по сокращенному графику. Больным оказывается исключительно экстренная стоматологическая помощь.
Адреса работающих стоматологических отделений
- Городская стоматологическая поликлиника № 1
отделение для взрослых — ул. Сегедская, 1;
детское отделение – ул. Дегтярная, 17.
Время работы: с 9:00 до 16:00
- Городская стоматологическая поликлиника № 3
отделение для взрослых и детей — Люстдорфская дорога, 86а.
Время работы: с 9:00 до 16:00.
Работает круглосуточный пункт неотложной помощи.
- Городская стоматологическая поликлиника №4
отделение № 1 для взрослых — ул. Прохоровская, 43;
отделение № 2 для взрослых — ул. Академика Вильямса, 46/2.
Время работы: с 9:00 до 16:00.
- Городская стоматологическая поликлиника № 5
отделение для взрослых — ул. Академика Заболотного, 27, здесь же работает круглосуточный пункт неотложной помощи;
детское отделение – ул. Атамана Головатого, 26/28.
Время работы: с 8:00 до 18:00.
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