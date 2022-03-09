Стоматологические поликлиники Одессы продолжают работать

В понедельник школы Одессы и области возобновят работу Как и рекомендовали в министерстве образования, с 14 марта 2022 года в школах, вузах, колледжах и училищах Одесской области возобновляется учебный процесс. Обучение будет дистанционным. ПОДРОБНЕЕ

Какими будут зарплаты бюджетников во время войны Кабинет министров урегулировал вопрос заработной платы сотрудников бюджетных организаций на период военного времени. Об этом говорится в постановлении Кабмина от 7 марта 2022 года №221. ПОДРОБНЕЕ

Как эвакуироваться с домашними животными на поезде и как пересечь границу? В пресс-службе «Укрзалізниці» сообщают, что в связи с военным положением правила транспортировки животных будут смягчены. Для путешествия в поезде вы должны иметь ветеринарный паспорт на животное и переноску для его транспортировки. ПОДРОБНЕЕ