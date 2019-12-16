Стало відомо, коли в Одесі буде відкриття головної ялинки і які казкові герої будуть поблизу

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Традиційно міська ялинка встановлюється на Думській площі напередодні Дня Святого Миколая.

Зокрема цьогоріч, відкриття головної ялинки міста відбудеться 19 грудня о 16:00 на Думській площі.

Висота головної міської ялинки з верхівкою становить понад 20-ти метрів, ширина – 9 метрів. Збирають зелену красуню з металевого каркаса і штучної хвої з італійської сировини. Прикраса ялинки складається з гірлянд і дюролайта (прозорого шнура з розташованими всередині світлодіодами), загальна протяжність яких становить близько 4-х кілометрів. Сто тисяч світлодіодів засвітяться трьома основними кольорами: зеленим, синім і золотистим (тепло-білим).

Каркас і хвоя ялинки залишаються колишніми вже кілька років, але щороку фахівці комунального підприємства «Одесміськсвітло» створюють нові прикраси для головної міської красуні. Цього року ялинка також порадує новими іграшками та вогнями. Крім того, підприємством закуплено 8,5 км світлодіодної ілюмінації для ремонту вже наявної на Приморському бульварі і прикраси інших вулиць Одеси.

Цього року прийнято рішення не розміщувати біля ялинки традиційне містечко тварин. Всі вони «оселяться» на території Стамбульського парку і в сквері на 7-й ст. Великого Фонтану.

Однак Думська площа не буде пустувати – поряд з головною ялинкою міста площу прикрасить сцена з найзнаменитішої новорічної казки Е. Гофмана «Лускунчик». За задумом майстрів комунального підприємства «Одесміськсвітло», одесити і гості міста побачать Мишачого короля (він – символ прийдешнього року), його трон, балерину і, звичайно, самого Лускунчика.

Також найближчими днями комунальні служби Одеси завершать роботи з прикрашання міських вулиць різнокольоровими гірляндами і світлодіодним новорічним підсвічуванням. Міські ялинки вже встановлені по вул. Дерибасівській і біля нової мерії по вул. Косовській.

До 19 грудня зелені красуні будуть встановлені в кожному районі Одеси.

Фото: ОМР

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!