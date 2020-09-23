Стало известно, когда одесские школьники уйдут на каникулы

Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, в одесских школах все-таки началось обучение в привычном формате. А значит, ученики должны будут отправиться и на отдых. Потому был составлен рекомендованный график каникул.

Тем не менее за каждой школой оставили право сдвигать утвержденные даты, а также принимать решение о каникулах с учетом эпидемиологической ситуации в регионе. Как отмечают в Министерстве образования и науки Украины, каникулы у школьников должны быть в каждом квартале. Длительность их не должна превышать суммарно 30 дней, исключая летние каникулы.

В министерстве составили график рекомендованных каникул на этот учебный год:

осенние каникулы: с 26 октября по 1 ноября;

зимние каникулы: с 25 декабря по 10 января;

весенние каникулы: с 22 марта по 28 марта;

летние каникулы: с 1 июня по 31 августа.

Также для школьников установлены дополнительные выходные дни в связи с государственными праздниками:

25 декабря — католическое Рождество

8 марта — Международный женский день

1 мая — День труда

2 и 3 мая 2021 года — Пасха

9 мая — День Победы

Кроме того, школьники могут получить дополнительные каникулы в связи с местными выборами 25 октября.