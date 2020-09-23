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Стало известно, когда одесские школьники уйдут на каникулы

Стало известно, когда одесские школьники уйдут на каникулы

Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, в одесских школах все-таки началось обучение в привычном формате. А значит, ученики должны будут отправиться и на отдых. Потому был составлен рекомендованный график каникул.

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Тем не менее за каждой школой оставили право сдвигать утвержденные даты, а также принимать решение о каникулах с учетом эпидемиологической ситуации в регионе. Как отмечают в Министерстве образования и науки Украины, каникулы у школьников должны быть в каждом квартале. Длительность их не должна превышать суммарно 30 дней, исключая летние каникулы.

В министерстве составили график рекомендованных каникул на этот учебный год:

  • осенние каникулы: с 26 октября по 1 ноября;
  • зимние каникулы: с 25 декабря по 10 января;
  • весенние каникулы: с 22 марта по 28 марта;
  • летние каникулы: с 1 июня по 31 августа.

Также для школьников установлены дополнительные выходные дни в связи с государственными праздниками:

  • 25 декабря — католическое Рождество
  • 8 марта — Международный женский день
  • 1 мая — День труда
  • 2 и 3 мая 2021 года — Пасха
  • 9 мая — День Победы

Кроме того, школьники могут получить дополнительные каникулы в связи с местными выборами 25 октября.

Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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