Новости Одессы и Одесской области

Создан сайт для беженцев: с его помощью можно найти жилье

Создан сайт для беженцев: с его помощью можно найти жилье

Украинские волонтеры создали сайт для беженцев из зоны боевых действий.

Рецепты

Группа волонтеров разработала сайт под названием «Прихисток», на котором могут оставить заявки люди, желающие уехать из зоны активных боевых действий, но не знают, куда. Также здесь можно поместить объявления о готовности принять беженцев у себя. Об этом  на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Многие украинцы сейчас ищут возможность вывести своих женщин и детей из зоны активных боевых действий. Но не у всех есть друзья и близкие на Западе Украины. Конечно, сайт сможет эффективно работать при условии, что количество предложений о предоставлении убежища будет равно количеству просящих защиты. Украинцы давайте объединимся и поможем друг другу в это непростое время,

— призвал Антон Геращенко.

Адрес сайта: https://prykhystok.in.ua/

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить