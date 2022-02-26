Создан сайт для беженцев: с его помощью можно найти жилье

Украинские волонтеры создали сайт для беженцев из зоны боевых действий.
Группа волонтеров разработала сайт под названием «Прихисток», на котором могут оставить заявки люди, желающие уехать из зоны активных боевых действий, но не знают, куда. Также здесь можно поместить объявления о готовности принять беженцев у себя. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
Многие украинцы сейчас ищут возможность вывести своих женщин и детей из зоны активных боевых действий. Но не у всех есть друзья и близкие на Западе Украины. Конечно, сайт сможет эффективно работать при условии, что количество предложений о предоставлении убежища будет равно количеству просящих защиты. Украинцы давайте объединимся и поможем друг другу в это непростое время,
— призвал Антон Геращенко.
Адрес сайта: https://prykhystok.in.ua/
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