﻿ Солнце, ветер и вода 4 градуса. Серферы оседлали аркадийские волны - Одесская Жизнь

Во вторник в Одессе выдалась неплохая погода – светило солнце и дул южный ветер. Именно он и привлек на Аркадийский пляж серферов.

Оказывается, когда дует такой ветер, любители покататься на волнах собираются именно здесь — это самое лучшее место на городском побережье.

– Температура воды 4-5 градусов, — рассказывает один из любителей волн Андрей, – в современных гидрокостюмах холод практически не чувствуется, поэтому мы катаемся всю зиму, лишь бы был нужный ветер.

Андрей — электрик, увлекается музыкой и любит сальсу. Но год назад встал на сап-борд (это доска с веслом) на “ровной” воде на Гребном канале, а потом попробовал на море — и ему так понравилось, что стал кататься на волнах постоянно:

– Я больше люблю сап-борд. Обычная серф-доска более маневренная и юрче, но на ней тяжелее устоять. На сап-доске поймать волну проще, потому что я на ней стою, а не лежу, у меня изначально есть обзор. Тут у нас между серферами и сап-бордистами существует негласная конкуренция, кто кого “перекатает”. Увы, мест на побережье где можно вдоволь потренироваться у нас практически нет, вот и приходится всем толкаться на маленьком пятачке. Есть еще место в районе рыбпорта, но там слишком мощные волны.

Андрей не считает себя спортсменом. Говорит, что просто получает от этого занятия удовольствие. Сюда приезжает специально из Черноморска на южный ветер, а когда дует северо-восточный — остается на домашних пляжах. Жалеет, что дело идет к лету — когда в море много купающихся, особо не покатаешься — поэтому все время приходится искать и пробовать новые места.

Фото и видео автора.