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События поддержки Одесса 26 — 27 марта (афиша)

События поддержки Одесса 26 — 27 марта (афиша)

Предлагаем вам подборку культурных событий, которые состоятся в Одессе в эти выходные. Поднимаем боевой дух и настраиваемся на победу!

Рецепты

Возможно, кто-то считает, что война не время для песен и лирики. Но если вспомнить историю, то именно песни вели в бой. Украинцы – одна из самых поющих наций в мире, поэтому не удивительно, что наши исполнители и музыканты, писатели и поэты получили новый толчок для творчества. Предлагаем вам подборку культурных событий, которые состоятся в Одессе в эти выходные. Поднимаем боевой дух и настраиваемся на победу!

 

Что: Кинофестиваль «ОКО» Специальный показ кинофильмов «Мир/война 2022»

Где: Онлайн

Когда: 26-31 марта

https://-www.oko peace?fbclid=IwAR2zcNCVgp-vUzrUJrqqSGZtNaoKFlTLC4V74jAqbG2tbi0PlXk85HNGgTY

 

Что: Выставка «Испытание»

Где: Соборная площадь, 2, Галерея «Диалоги»

Когда: 26-27 марта, 12:00-16:00

 

Что: Концерт на балконе

Где: Александровский, 16, Книга

Когда: 26 марта, 14:00

 

Что: преодоление синдрома выгорания в украинской литературе

Где: Онлайн

https://us04web.zoom.us/j/75068552605…< /a>

Когда: 26 марта, 14:00

https://fb.me/e/37UeyQS43

 

Что: Литературно-музыкальная встреча «Надежды маленький оркестрик»

Где: Онлайн

Когда: 26 марта, 15:00

https://fb.me/e/Z7IDABJB

 

Что: Благотворительный поэтический марафон

Где: Онлайн.

Когда: 26 марта, 17:00

https://fb.me/e/25ZRQXoVq

 

Что: Театр на балконе

Где: Александровский проспект, 16, Книга

Когда: 27 марта, 14:00

Что: Инструктаж по оказанию первой помощи

Где: https://youtu.be/GugPiFmwkOU

Когда: Круглосуточно

 

Что: Аудиокниги для детей и взрослых

Yakaboo — https://bit.ly/3i3gN3R

АБУК — https://bit.ly/3tUM5i

 

Что: Цифровые библиотеки

Украинская цифровая библиотека .

Электронные детские книги от Издательства Старого Льва — https://bit.

Детские книги от Образования —https://

 

Что: Спектакли Одесского театра на Чайной

https://www.youtube.com/channel/UC83RvT90sWHrBbIbO6aKmwQ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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