События поддержки Одесса 26 — 27 марта (афиша)

Предлагаем вам подборку культурных событий, которые состоятся в Одессе в эти выходные. Поднимаем боевой дух и настраиваемся на победу!
Возможно, кто-то считает, что война не время для песен и лирики. Но если вспомнить историю, то именно песни вели в бой. Украинцы – одна из самых поющих наций в мире, поэтому не удивительно, что наши исполнители и музыканты, писатели и поэты получили новый толчок для творчества. Предлагаем вам подборку культурных событий, которые состоятся в Одессе в эти выходные. Поднимаем боевой дух и настраиваемся на победу!
Что: Кинофестиваль «ОКО» Специальный показ кинофильмов «Мир/война 2022»
Где: Онлайн
Когда: 26-31 марта
https://-www.oko peace?fbclid=IwAR2zcNCVgp-vUzrUJrqqSGZtNaoKFlTLC4V74jAqbG2tbi0PlXk85HNGgTY
Что: Выставка «Испытание»
Где: Соборная площадь, 2, Галерея «Диалоги»
Когда: 26-27 марта, 12:00-16:00
Что: Концерт на балконе
Где: Александровский, 16, Книга
Когда: 26 марта, 14:00
Что: преодоление синдрома выгорания в украинской литературе
Где: Онлайн
https://us04web.zoom.us/j/75068552605…< /a>
Когда: 26 марта, 14:00
Что: Литературно-музыкальная встреча «Надежды маленький оркестрик»
Где: Онлайн
Когда: 26 марта, 15:00
Что: Благотворительный поэтический марафон
Где: Онлайн.
Когда: 26 марта, 17:00
Что: Театр на балконе
Где: Александровский проспект, 16, Книга
Когда: 27 марта, 14:00
Что: Инструктаж по оказанию первой помощи
Где: https://youtu.be/GugPiFmwkOU
Когда: Круглосуточно
Что: Аудиокниги для детей и взрослых
Yakaboo — https://bit.ly/3i3gN3R
АБУК — https://bit.ly/3tUM5i
Что: Цифровые библиотеки
Украинская цифровая библиотека .
Электронные детские книги от Издательства Старого Льва — https://bit.
Детские книги от Образования —https://
Что: Спектакли Одесского театра на Чайной
https://www.youtube.com/channel/UC83RvT90sWHrBbIbO6aKmwQ