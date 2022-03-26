События поддержки Одесса 26 — 27 марта (афиша)

События поддержки Одесса 23 – 25 марта Во время войны как никогда становится актуальным проблемы психологической поддержки, обучения детей, овладения необходимыми навыками. Мы собрали для вас ссылку именно на такие мероприятия. Оставайтесь с нами и будьте в безопасности. ПОДРОБНЕЕ

События поддержки в Одессе 19-20 марта Несмотря на все, в Одессе жизнь продолжается. Открываются магазины, кафе, работают рынки.

Мы подобрали ряд событий, которые пройдут в эти выходные. Все они о поддержке и состоятся онлайн. ПОДРОБНЕЕ

Афиша бесплатных событий Одессы 21-24 февраля Последняя неделя зимы не богата событиями, и это понятно – все ждут весны. Итак, набираемся сил, радуемся первым теплым солнечным лучам и считаем дни! ПОДРОБНЕЕ

Афиша бесплатных событий Одессы 18-20 февраля В эти выходные у вас будет масса поводов, чтобы выйти из дома – поплавать вместе с моржами на Ланжероне, сходить на марш патриотов, встретиться с писателем, купить книгу из его рук… И еще многое можно спланировать. Изучайте афишу бесплатных событий и не скучайте! ПОДРОБНЕЕ