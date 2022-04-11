События поддержки Одесса 11 – 14 апреля: куда пойти и чем заняться в городе

Продолжаем собирать для вас интересные и бесплатные события, чтобы вы имели возможность учиться, развиваться и отдыхать душой даже в такие трудные времена. Поэтому продолжаем слушать лекции, ходить на курсы первой помощи и поддерживать ВСУ. Хорошей и плодотворной всем недели.

Что: Презентация фильма “Один день из жизни Ивана Липы”

Где: Онлайн

Когда: 11 апреля, 15:00

https://fb.me/e/31GHE9zG8

Что: Лекция об истории оккупации Одессы от Екатерины Курлап

Где: https://instagram.com/kateryna_kurlap?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Когда: 11 апреля, 19:00

https://www.facebook.com/katya.kurlap

Что: Никогда снова: какие ошибки нельзя повторить при восстановлении украинских городов?

Где: Онлайн

Когда: 11 апреля, 20:00

https://fb.me/e/2yjEYLS0l

Что: Открытие выставки Дети мира – для Украины

Где: Соборная пл.2, галерея Диалоги

Когда: 12 апреля, 12:00

https://fb.me/e/2tP5mlvfs

Что: ​ Боевые ядовитые вещества: развеиваем мифы

Где: Академика Глушко, 32-а, 5-й этаж, конференц зал

Когда: 12 апреля, 14:00

https://fb.me/e/2tP5mlvfs

Что: Лекция «Возвращение красного палача: новая оккупация Украины советами в 1943-1947 годах»

Где: https://us04web.zoom.us/j/75485536267…

Когда: 12 апреля, 15:00

https://fb.me/e/3oifNd2Mh

Что: «За родную землю и волю против рабовладельческой тирании: украинско-московские войны казацких времен (XVII — XVIII вв.)»

Где: Троицкая 49/51, Библиотека Грушевского + Онлайн

Когда: 13 апреля, 15:00

https://fb.me/e/1iXwGx1NH

Что: День Открытых Дверей онлайн в ЧМФК ОНМУ

Где: https://meet.google.com/cjz-wind-vso

Когда: 14 апреля, 13:00

https://fb.me/e/2qxpBSHj3

Что: «Диалоги у рояля» с Юрием Диким

Где: Онлайн

Когда: 14 апреля, 15:00

https://fb.me/e/2uK0ml6bN

Что: Инструктаж по оказанию первой помощи

Где: https: //youtu.be/GugPiFmwkOU

Когда: Круглосуточно

Что: Аудиокниги для детей и взрослых

Yakaboo — https: //bit.ly/3i3gN3R

АБУК — https://bit.ly/3tUM5iL

Что: Цифровые библиотеки

Украинская цифровая библиотека : 400;»>https://bit.ly/3t8GPc1

Электронные детские книги от Издательства Старого Лева —https://bit.ly/3q2ZX9y

Детские книги от Образования —https://bit.ly/3MKMuwT

Что: Спектакли Одесского театра на Чайной

https://www.youtube.com/channel/UC83RvT90sWHrBbI>