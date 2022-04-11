Новости Одессы и Одесской области

События поддержки Одесса 11 – 14 апреля: куда пойти и чем заняться в городе

События поддержки Одесса 11 – 14 апреля: куда пойти и чем заняться в городе

Продолжаем собирать для вас интересные и бесплатные события, чтобы вы имели возможность учиться, развиваться и отдыхать душой даже в такие трудные времена. Поэтому продолжаем слушать лекции, ходить на курсы первой помощи и поддерживать ВСУ. Хорошей и плодотворной всем недели.

Что: Презентация фильма “Один день из жизни Ивана Липы”

Где: Онлайн 

Когда: 11 апреля, 15:00

https://fb.me/e/31GHE9zG8  

 

Что: Лекция об истории оккупации Одессы от Екатерины Курлап

Где: https://instagram.com/kateryna_kurlap?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Когда: 11 апреля, 19:00

https://www.facebook.com/katya.kurlap  

 

Что: Никогда снова: какие ошибки нельзя повторить при восстановлении украинских городов?

Где: Онлайн 

Когда: 11 апреля, 20:00 

https://fb.me/e/2yjEYLS0l  

 

Что: Открытие выставки Дети мира – для Украины

Где: Соборная пл.2, галерея Диалоги

Когда: 12 апреля, 12:00 

https://fb.me/e/2tP5mlvfs  

 

Что: ​ Боевые ядовитые вещества: развеиваем мифы

Где: Академика Глушко, 32-а, 5-й этаж, конференц зал

Когда: 12 апреля, 14:00

https://fb.me/e/2tP5mlvfs  

 

Что: Лекция «Возвращение красного палача: новая оккупация Украины советами в 1943-1947 годах»

Где: https://us04web.zoom.us/j/75485536267…

Когда: 12 апреля, 15:00

https://fb.me/e/3oifNd2Mh  

 

Что: «За родную землю и волю против рабовладельческой тирании: украинско-московские войны казацких времен (XVII — XVIII вв.)»

Где: Троицкая 49/51, Библиотека Грушевского + Онлайн 

Когда: 13 апреля, 15:00 

https://fb.me/e/1iXwGx1NH  

 

Что: День Открытых Дверей онлайн в ЧМФК ОНМУ

Где: https://meet.google.com/cjz-wind-vso 

Когда: 14 апреля, 13:00 

https://fb.me/e/2qxpBSHj3  

 

Что: «Диалоги у рояля» с Юрием Диким

Где: Онлайн 

Когда: 14 апреля, 15:00

https://fb.me/e/2uK0ml6bN   

 

Что: Инструктаж по оказанию первой помощи

Где: https: //youtu.be/GugPiFmwkOU 

Когда: Круглосуточно 

 

Что: Аудиокниги для детей и взрослых

 Yakaboo — https: //bit.ly/3i3gN3R

АБУК — https://bit.ly/3tUM5iL 

 

Что: Цифровые библиотеки 

Украинская цифровая библиотека : 400;»>https://bit.ly/3t8GPc1 

Электронные детские книги от Издательства Старого Лева —https://bit.ly/3q2ZX9y 

Детские книги от Образования —https://bit.ly/3MKMuwT 

 

Что: Спектакли Одесского театра на Чайной 

https://www.youtube.com/channel/UC83RvT90sWHrBbI>  

 

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить