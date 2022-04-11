События поддержки Одесса 11 – 14 апреля: куда пойти и чем заняться в городе

Продолжаем собирать для вас интересные и бесплатные события, чтобы вы имели возможность учиться, развиваться и отдыхать душой даже в такие трудные времена. Поэтому продолжаем слушать лекции, ходить на курсы первой помощи и поддерживать ВСУ. Хорошей и плодотворной всем недели.
Что: Презентация фильма “Один день из жизни Ивана Липы”
Где: Онлайн
Когда: 11 апреля, 15:00
Что: Лекция об истории оккупации Одессы от Екатерины Курлап
Где: https://instagram.com/kateryna_kurlap?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Когда: 11 апреля, 19:00
https://www.facebook.com/katya.kurlap
Что: Никогда снова: какие ошибки нельзя повторить при восстановлении украинских городов?
Где: Онлайн
Когда: 11 апреля, 20:00
Что: Открытие выставки Дети мира – для Украины
Где: Соборная пл.2, галерея Диалоги
Когда: 12 апреля, 12:00
Что: Боевые ядовитые вещества: развеиваем мифы
Где: Академика Глушко, 32-а, 5-й этаж, конференц зал
Когда: 12 апреля, 14:00
Что: Лекция «Возвращение красного палача: новая оккупация Украины советами в 1943-1947 годах»
Где: https://us04web.zoom.us/j/75485536267…
Когда: 12 апреля, 15:00
Что: «За родную землю и волю против рабовладельческой тирании: украинско-московские войны казацких времен (XVII — XVIII вв.)»
Где: Троицкая 49/51, Библиотека Грушевского + Онлайн
Когда: 13 апреля, 15:00
Что: День Открытых Дверей онлайн в ЧМФК ОНМУ
Где: https://meet.google.com/cjz-wind-vso
Когда: 14 апреля, 13:00
Что: «Диалоги у рояля» с Юрием Диким
Где: Онлайн
Когда: 14 апреля, 15:00
Что: Инструктаж по оказанию первой помощи
Где: https: //youtu.be/GugPiFmwkOU
Когда: Круглосуточно
Что: Аудиокниги для детей и взрослых
Yakaboo — https: //bit.ly/3i3gN3R
АБУК — https://bit.ly/3tUM5iL
Что: Цифровые библиотеки
Украинская цифровая библиотека : 400;»>https://bit.ly/3t8GPc1
Электронные детские книги от Издательства Старого Лева —https://bit.ly/3q2ZX9y
Детские книги от Образования —https://bit.ly/3MKMuwT
Что: Спектакли Одесского театра на Чайной
https://www.youtube.com/channel/UC83RvT90sWHrBbI>