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Новости Одессы и Одесской области

Снігу немає, а техніка напоготові: одеські комунальники підготували майже 100 одиниць техніки на випадок снігопаду

Снігу немає, а техніка напоготові: одеські комунальники підготували майже 100 одиниць техніки на випадок снігопаду

На випадок снігопаду заготовлено 20,5 тис. тонн піщано-сольової суміші.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Наразі на балансі комунального підприємства «Міські дороги» знаходяться 98 одиниць техніки, призначеної для боротьби зі сніговими заметами та очищення вулиць: трактори, автогрейдери, навантажувачі, комбіновані машини «Глобус» та інші.

– Цього року ми придбали дві нові машини, а в найближчі дні очікуємо ще одну. Це підмітально-прибиральна машина із зимовим обладнанням Citi cat 5006, що добре зарекомендувала себе. Крім того, у разі особливо серйозного стану ми маємо можливість залучити важку техніку для вивезення снігу, – повідомив директор КП «Міські дороги» Вадим Тодійчук.

Для забезпечення нормальної проїжджуваності на дорогах (у період сильних опадів у вигляді снігу) на складах підприємства знаходиться 20,5 тис. тонн піщано-сольової суміші.

Готове до зимового сезону і комунальне підприємство «Одесміськелектротранс» – на його балансі перебувають 8 трамваїв-снігоочисників.

Фото: ОМР

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