Снігу немає, а техніка напоготові: одеські комунальники підготували майже 100 одиниць техніки на випадок снігопаду

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Наразі на балансі комунального підприємства «Міські дороги» знаходяться 98 одиниць техніки, призначеної для боротьби зі сніговими заметами та очищення вулиць: трактори, автогрейдери, навантажувачі, комбіновані машини «Глобус» та інші.

– Цього року ми придбали дві нові машини, а в найближчі дні очікуємо ще одну. Це підмітально-прибиральна машина із зимовим обладнанням Citi cat 5006, що добре зарекомендувала себе. Крім того, у разі особливо серйозного стану ми маємо можливість залучити важку техніку для вивезення снігу, – повідомив директор КП «Міські дороги» Вадим Тодійчук.

Для забезпечення нормальної проїжджуваності на дорогах (у період сильних опадів у вигляді снігу) на складах підприємства знаходиться 20,5 тис. тонн піщано-сольової суміші.

Готове до зимового сезону і комунальне підприємство «Одесміськелектротранс» – на його балансі перебувають 8 трамваїв-снігоочисників.

Фото: ОМР

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