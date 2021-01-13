Снегопад в Одессе: мэрия просит людей поменьше передвигаться по городу

Улицы от снега начали чистить еще ночью, однако быстрой расчистке мешает мокрый снег (который не прекращает идти) и машины на обочинах дорог, сообщили в мэрии Одессы.

Из-за снежной погоды людям также рекомендуют не перемещаться по городу без особой надобности. А пожилым, беременным и детям максимально ограничить нахождение на улице. В результате снегопада могут падать деревья и электропровода.Так что лучше под ними машины не оставлять. Равно как и на проезжей части – это затрудняет работу снегоуборочной техники, отмечают в мэрии.