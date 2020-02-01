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Новости Одессы и Одесской области

«Снайпер» на Филатова уже почти неделю обстреливает окна одесситов

«Снайпер» на Филатова уже почти неделю обстреливает окна одесситов

Первые два выстрела «стрелка» были в окна комнаты, где находился маленький ребенок. Затем он принялся обстреливать стекла в комнате пожилой женщины. Жители дома напуганы и ожидают действий со стороны полиции.

Об этом жительница дома Зоя Генова написала в Facebook группе «Чёрный список Одесса».

Она рассказала, что неизвестный произвел первые два выстрела вечером 25 января. Он попал в окна комнаты, где находился маленький ребенок. Малыш сильно перепуган после такого обстрела.

Затем неизвестный попал в окна этажом ниже, где находилась пожилая женщина. После каждого обстрела жильцы вызывали сотрудников полиции, которые только лишь приняли заявление. Этим делом, по словам Зои Геновой, начал заниматься участковый Малиновского района. Но он прислал курсантов, которые не смогли продвинуться в расследовании.

После огласки в соцсетях, к напуганным жильцам приехали представители СМИ и полиции. Последние начали опрашивать жителей другого дома и осматривать территорию. Выяснилось, что неизвестный стрелок использует травматическое ружье и ориентировочно находится на 4-м этаже дома по адресу Филатова, 66.

На данный момент жильцы очень надеются на помощь полиции, так как на кону стоит их безопасность.

Фото: скрин ТСН

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Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ
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