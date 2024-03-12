Сменил спецодежду на военную форму: как электромонтер «Инфоксводоканала» детей и внуков защищал (видео)

Он говорит мало, кротко и отрывочно, хотя описаний его подвигов наберется на целую книгу.

С 2010 года Валерий работает электромонтером в одесском филиале «Инфоксводоканала» – компании по водопоставке и водоотведению.

«Не знаю… Пошел и всё» – так кратко мужчина комментирует причину своего решения стать добровольцем. 24 февраля 2022 года он был дома, о начале полномасштабного вторжения узнал из новостей, а уже на следующий день направился в ТЦК.

Первые несколько месяцев Валерий восстанавливал приобретенные во время военной службы навыки. До мая 2022 года пребывал в территориальной обороне (тогда военные ждали вероятного наступления из Приднестровья), а после в составе 2-го стрелецкого батальона попал на фронт, туда, где уже шли ожесточенные бои за Марьинку.

Валерий был назначен командиром отделения и вместе с побратимами он оборонял позиции, отбивая штурмы противника. Название своей – «Мазда» он вряд ли забудет, рассказывает боец. Наиболее тяжело дается штурм. За участие в одном из них Валери получил отличие «За штурм».

А 22 июня 2022 года вблизи населенного пункта Старомайорского его поразил вражеский снаряд. Лечение длилось почти три месяца.

Валерий защищал Украину год и три месяца – больше не позволили последствия ранения. В то же время на работе его ждали коллеги, поэтому вопрос, где работать, он себе не ставил.

Спасибо вам, наши мужественные слесари, сантехники, электрики, инженеры, учителя и земледельцы! Спасибо за мужество на войне и труд в тылу!