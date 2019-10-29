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Новости Одессы и Одесской области

Скульптуры без глаз и кариатида безликая: как «отреставрировали» одесский Пассаж

Скульптуры без глаз и кариатида безликая: как «отреставрировали» одесский Пассаж

Памятник архитектуры реконструировали неизвестные реставраторы еще летом. Качество их работы можно оценить невооруженным глазом.

Об этом сообщает «Культурометр».

На снимках можно заметить, что на угловом фасаде, который виден с улиц Дерибасовской и Преображенской, у кариатиды – статуи, поддерживающей балкон – нет половины лица.

Скульптура с половиной лица, пожалуй, могла бы сгодиться для съемок фильма ужасов

Скульптура с половиной лица, пожалуй, могла бы сгодиться для съемок фильма ужасов

А ее «волосы» из-за стекающей дождевой воды с балкона к этому времени окрасились из снежно-белого в грязно-желтый. Кстати,часть лица у женщины-колонны не отвалилась, ее просто “забыли” доделать.

А вот с фрагментом у другой статуи явно перестарались. Речь идет о скульптуре на центральном внутреннем балконе. Бюст фигуры скорее напоминает формы голливудских актрис после пластики, но никак не древнегреческой женщины.

Реставраторы перестарались с бюстом скульптуры

Реставраторы явно перестарались с бюстом скульптуры

Недоумение вызывают и другие изваяния персонажей, которых лишили глаз. Пустые глазницы неоднозначно «устремлены» вдаль и на прохожих внизу.

Пустые глазницы статуй

Пустые глазницы статуй

А фасад рядом со скульптурами лопается и потихоньку отваливается.

Фасад трескается и отваливается

Фасад трескается и отваливается

Фото: Культурометр

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Артем Виноградов
Артем ВиноградовПРОФИЛЬ
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