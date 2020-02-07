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Новости Одессы и Одесской области

Скетчинг, рожденный в путешествиях: одесситам предлагают познакомиться с новым искусством

Скетчинг, рожденный в путешествиях: одесситам предлагают познакомиться с новым искусством

До 16 февраля в музее имени Блещунова открыта выставка — «Go & Sketch». На ней представлены зарисовки молодых и талантливых художников из Одессы и других городов нашей страны, выполненные в различных графических техниках и стилях, которые носят название «скетчинг».

«Скетчинг» — это современное и популярное направление в изобразительном искусстве, суть которого заключается в быстрой зарисовке различными графическими материалами: карандашом, мелком, пером и даже обычной ручкой или фломастером.

В музее Блещунова одесситы и гости города смогут  не только познакомиться с новым видом изобразительного искусства, но и увидеть «быстрые» рисунки, которые художники сделали, путешествуя по разным странам мира.

В представленных зарисовках авторы работ также мастерски передают пластику человеческого тела, чувства и портретное сходство. Кроме этого, на выставке, которая стала своего рода путевым дневником, будут показаны скетчи широкой тематики — городские пейзажи, старинная архитектура, море, дорога, люди.

Адрес: улица Польская, 19. Время работы: с 10.30 до 17.30, выходной день — среда.

Стоимость билетов: взрослый — 30 грн., для пенсионеров и учащихся — 10 грн.

Фото: fs-th02.getcourse

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Анастасия Епурь
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