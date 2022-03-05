Ситуация в Крыму: больницы превратили в госпитали, дымят мобильные крематории

Российские оккупанты превратили захваченный украинский Крым в свою военную базу. Больницы больше не принимают больных – они стали госпиталями. Трупы погибших оккупантов кремируют в мобильных крематориях.

Об этом сообщает представительство президента Украины в Автономной республике Крым.

К 4 марта 2022 года враг превратил крымский полуостров в полноценную военную базу:

В городах Джанкой, Симферополь, Феодосия местные больницы перестают принимать больных и становятся полноценными госпиталями для российских солдат

На севере Крыма развернуты мобильные госпитали и крематории

Через незаконно построенный Керченский мост россия опрокидывает остатки войск в Крым

Людей заставляют собирать гуманитарную помощь и еду российским солдатам, развернутые пункты приема в Джанкое, Алуште, Симферополе

По Крыму ездит мобильные пункты для сбора крови, крымчан агитируют активно становиться донорами

В Крыму продолжается насильственная мобилизация населения, срочников заставляют подписывать контракты для службы в армии врага, потому что срочники не могут участвовать в военных действиях. Для пропагандистских целей насильственно мобилизуют крымских татар, в представительство поступают десятки обращений по этому поводу.

По школам в принудительном порядке прошли лживые пропагандистские уроки о так называемой «родине», в частности, с месседжами по оправданию полномасштабной агрессии против Украины

Руководители оккупационных администраций откровенно лгут гражданам Украины, проживающим в Крыму и продолжают принуждать местные СМИ рассказывать неправдивую и искаженную информацию.

Это только часть преступлений, совершаемых уже тоталитарными российскими властями. Но Крым сопротивляется, и скоро над городами снова будет развеваться украинский флаг.

Прочитать инструкцию, что делать в случае незаконной мобилизации можно по ссылке:

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