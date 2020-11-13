Сергей Гриневецкий призвал одесситов прийти на выборы и проголосовать за Труханова

Сергей Гриневецкий, он уже согласован Кабмином на должность губернатора Одесской области, призвал одесситов выполнить свой гражданский долг и проголосовать за Геннадия Труханова на выборах мэра Одессы 15 ноября. Об этом он заявил в эфире Первого городского канала.

Сергей Гриневецкий подчеркнул, что политик, кроме харизмы должен иметь ещё и определённую историю, ведь местное самоуправление — это сложная институция. По его словам, у Геннадия Труханова эта история есть: в 2005 году он избрался депутатом городского совета, потом возглавил фракцию, стал народным депутатом и дважды избирался мэром Одессы.

«Многое сделано в городе. 7 лет назад инфраструктура Одессы была в критическом состоянии, сейчас мы можем говорить, что городская власть вывела ее из кризиса», — сказал Гриневецкий.

Он также сказал что за долгое время работы вывел свою формулу успеха и она заключается в стабильности: стабильный мэр, стабильная команда, стабильный город.

Источник: ivasi.news