“Семь камней”, семейный праздник и новые книги: обзор бесплатных мероприятий в Одессе

Золотая одесская осень как нельзя лучше подходит для того, чтобы совершить путешествие в мир поэзии. Презентации новых книг и литературные вечера подарят одесситам романтическое настроение, а философские беседы помогут лучше понять окружающий мир.
15 ноября
В Летнем театре Горсада, в галерее ArtOdessa состоится поэтический вечер Евгении Краснояровой, участника всеукраинских и международных литературных фестивалей.
Начало — в 19.00.
Художественный музей приглашает на лекцию художника и куратора Олексы Манна. Речь пойдет о процессах, которые происходят в социуме, — революции и войне.
Регистрация: http://bit.ly/2Nf0TEM
Адрес: ул. Софиевская, 5а.
Начало — в 15.00.
16 ноября
В библиотеке Грушевского пройдет презентация книги Евгении Чуприны «Большие формы». В нее вошли баллады, сонеты, думы, поэмы и пьеса.
Адрес: ул. Троицкая 49/51.
Начало — в 16.00.
16 и 17 ноября в парке Шевченко, возле сцены «Ракушка», состоится семейный праздник «Дары осени». Организаторы подготовили детскую программу, концерт, конкурсы для детей и взрослых.
Начало — в 11.00.
18 ноября
Urban Music Hall приглашает на трансляцию оперы «Семь камней» в постановке Эрика Обендорфа.
Адрес: ул. Ришельевская, 33.
Начало — в 19.00.
20 ноября
В Доме ученых пройдет заседание философского общества, где состоится встреча философов и жителей города.
Адрес: Сабанеев мост, 4.
Начало — в 16.00.
Фото: infoport.live