“Семь камней”, семейный праздник и новые книги: обзор бесплатных мероприятий в Одессе

Золотая одесская осень как нельзя лучше подходит для того, чтобы совершить путешествие в мир поэзии. Презентации новых книг и литературные вечера подарят одесситам романтическое настроение, а философские беседы помогут лучше понять окружающий мир.

15 ноября

В Летнем театре Горсада, в галерее ArtOdessa состоится поэтический вечер Евгении Краснояровой, участника всеукраинских и международных литературных фестивалей.

Начало — в 19.00.

Художественный музей приглашает на лекцию художника и куратора Олексы Манна. Речь пойдет о процессах, которые происходят в социуме, — революции и войне.

Регистрация: http://bit.ly/2Nf0TEM

Адрес: ул. Софиевская, 5а.

Начало — в 15.00.

16 ноября

В библиотеке Грушевского пройдет презентация книги Евгении Чуприны «Большие формы». В нее вошли баллады, сонеты, думы, поэмы и пьеса.

Адрес: ул. Троицкая 49/51.

Начало — в 16.00.

16 и 17 ноября в парке Шевченко, возле сцены «Ракушка», состоится семейный праздник «Дары осени». Организаторы подготовили детскую программу, концерт, конкурсы для детей и взрослых.

Начало — в 11.00.

18 ноября

Urban Music Hall приглашает на трансляцию оперы «Семь камней» в постановке Эрика Обендорфа.

Адрес: ул. Ришельевская, 33.

Начало — в 19.00.

20 ноября

В Доме ученых пройдет заседание философского общества, где состоится встреча философов и жителей города.

Адрес: Сабанеев мост, 4.

Начало — в 16.00.

Фото: infoport.live

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