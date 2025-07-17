отключение света веерные отключения

Ключевые моменты

  • Часть Одессы в четверг, 17 июля, осталась без света. 
  • Причиной отсутствия электроэнергии являются плановые ремонтные работы энергетиков.
  • Список адресов, по которым нет света сегодня.

Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • Академика Гаркавого, 15-53, 148, 150, 152, 156,
  • Аркаса, 1-74,
  • Ашхабадская, 1-36,
  • Батуринская, 1-60,
  • Бессарабская, 1-6,
  • Библиотечная, 1-21а,
  • Болградская, 2-26,
  • Ветеранов Труда, 1-49,
  • Героев Змеиного,
  • Горизонтальная, 10-60,
  • Дальницкое, 19,
  • Хортицкая (Генерала Доватора), 1-62,
  • Житомирская,
  • Карпатская, 1-22,
  • Кленовая, 25Б,54,
  • Клиновая, 1-60,
  • Крайняя,
  • Июльская, 1-31,
  • Литакова, 44,44а, 47,52,
  • Февральская, 3,5,
  • Магистральная,
  • Мирного Панаса,
  • Могилевская, 1-22,
  • Нескучная,
  • Облипиховая, 1-75,
  • Патриотическая, 1-76,
  • Петра Лещенко,
  • Южная, 1-44,
  • Подольская, 2-34,
  • Буковинская, 1-7,
  • Полевая, 1-49,
  • Рижская, 1-34,
  • Крестьянская, 1-37/1,
  • Сельская, 13а,
  • Смоленского, 1-51,
  • Солнечная, 1-41,
  • Сосюры, 41-82,
  • Сталепрокатная, 1-41,
  • Творческая, 1-51,
  • Тираспольская, 1-31,
  • Уманская, 1-46,
  • Умова, 54-122,
  • Урожайная, 3-44,
  • Ученическая, 57-61, 43а,
  • Фесенко, 7,
  • Чумацкая, 103,
  • пер. Хотинский,
  • переулок 2-й Восточный, 1-9г,
  • переулок Гордиевского Михаила, 1-25,
  • переулок Гусака-Гусаченко Георгия, 8А/22,
  • переулок Черновицкий, 21-40, пр-т Украинки Леси, 1.

Северный РЭС

Работы до 18.00-20:00:

  • 2-я линия на ж/м, 12,
  • 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Садовая,
  • Агрономическая, 60-223,
  • Беляевская, 1-9,
  • Бродская, 1б, 1в,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Глаубермана, 1/ГАР-17, 164;
  • Грушевского Михаила, 39/3, 39/3/4, 39/3/5, 39/2/КОРП.1, 39/2/КОРП.3,
  • пер. Гинзбург Людмилы, 1-43,
  • Геологическая, 9, 9а, 22, 23б,
  • Донецкая, 1/1-25,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Керченская, 27-62б,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Кольцевая, 1-12,
  • Конноармейская, 1,1а,
  • Котляревского, 1-23,
  • Кошица, 1-69,
  • Крушельницкого, 1-37,
  • Круговая, 1-58,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская, 20-68Б,
  • Михновского Николая, 1-63,
  • Болобочана, 1-44а,
  • Молодежная, 1-49,
  • Наклонная, 17/1,
  • Похыла, 1-59в,174,
  • Сигаревича Дмитрия,
  • Степная, 1-31,
  • Тарутинская, 1-11,
  • ул. Украинки Леси, 10, 11,11А, 12,20;
  • Хавкина, 1-51,
  • Хуторская, 1-24а, 81/с_1, 93, 94, 94а, 95г;
  • пер. Хуторской, 1-29,
  • Цебриковская, 1-13а,
  • Чайкова, 1-71,
  • Четвертая, 33Г, 33Б,
  • Шептицкого, 1,3,5;
  • Штилевая, 2-118,
  • дорога Николаевская, 65,
  • дорога Южная, 1-73,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й Дунаевский,
  • пер. 1-й, 3-й Керченский, 3-11,
  • пер. Агрономический, 1-8а,
  • пер. Квантовый, 1-27,
  • пер. Килевый, 1-9а,
  • пер. Круговой, 1а-13,
  • переулок Крушельницкой, 1-5а,
  • переулок Мастерской, 1-11,
  • переулок Новый, 1-14а,
  • переулок Одесский, 3,3а,5,7;
  • переулок Оранжерейный, 1-32,
  • переулок Петра Калнышевского, 1-10,
  • переулок Цементный, 1-17,
  • переулок Шахтинский, 18-46,
  • переулок Шебелинский, 13-27,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52.

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