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Сегодня у западных христиан День Реформации

Сегодня у западных христиан День Реформации

Сегодня, 31 октября, западные христиане отмечают День Реформации.

Что такое Реформация в Европе?

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День Реформации отмечают лютеране и реформаты в память о кануне Дня всех святых 1517 года. Тогда Мартин Лютер разослал свои знаменитые 95 тезисов местным епископам, чтобы они выступили против индульгенций, и прибил их к двери церкви в Виттенберге. Это событие считается официальным началом реформации католической церкви. В результате этого процесса в 1648 году был подписан Вестфальский мир, по итогам которого религия перестала играть существенную роль в европейской политике.

Кроме того, по всей Европе начали распространяться вероучения последователей Лютера (лютеранство), Жана Кальвина (кальвинизм), «цвиккауских пророков» (анабаптизм), Ульриха Цвингли (цвинглианство).

Как отмечается День Реформации?

День Реформации является государственным праздником в германских землях Бранденбург, Бремен, Гамбург, Мекленбург-Передняя Померания, Нижняя Саксония, Саксония, Саксония-Анхальт, Тюрингия и Шлезвиг-Гольштейн, а также в Словении и в Чили. В 1949—1967 годах был государственным праздником ГДР.

Ко Дню Реформации в Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии традиционно пекут реформаторский хлеб и напоминающие розу Лютера сладкие реформаторские булочки, а также в храмах проходят службы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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