Сегодня у православных христиан Пасха

Праздник установлен в честь Воскресения Иисуса Христа. Это событие является центральным событием всей библейской истории и основой всего христианского учения. Дата Пасхи меняется каждый год и исчисляется по лунно-солнечному календарю, но всегда выпадает на воскресенье.

Пасхальная служба начинается в полночь с субботы на воскресенье. Вся она — торжественный гимн Светлому Христову Воскресению, примирению Бога и человека, победе жизни над смертью.

На Пасху начинается разговление после длительного Великого поста. Главными атрибутами праздничного стола являются крашеные яйца, куличи и пасха.