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Сегодня День рождения у Карлоса Сантаны

Сегодня День рождения у Карлоса Сантаны

Сегодня, 20 июля, День рождение празднует мексиканский и американский гитарист-виртуоз Карлос Санатана. Ему исполняется 74 года.

Карлос Сантана родился в мексиканском городе Аутлан. В восьмилетнем овзрасте вместе с семьей он переехал в Тихуану, где начал учиться играть на гитаре. Освоив азы игры, он стал подражать Би Би Кингу, Джону Ли Хукеру. Уже через пару лет его пригласили в команду TJ’S.

Через какое-то время семья обосновалась в Сан-Франциско. Там Карлос чутко впитывал различные музыкальные течения, разрабатывая и углубляя свой стиль игры на гитаре. После школы он собрал собственную группу Santana Blues Band. Их дебют состоялся в знаменитом зале «Филлмор Уэст». Через два года музыканты сократили название до более удобного Santana.

Волна популярности коллектива росла. В ноябре 1969 года вышел первый альбом Santana с одноименным названием. В нём причудливым образом смешались рок-музыка и латиноамериканские ритмы. Стиль игры, продемонстрированный в этом альбоме, стал визитной карточкой Сантаны.

В сентябре 1972 года Карлос на Гавайях на пару с певцом и барабанщиком Бадди Майлзом отыграл концерт, вылившийся в пластинку «Live!». За ней последовал выдержанный в стиле джаз-фьюжн Caravanserai.

В 70-хх годах Карлос занялся сольным творчеством. Он выпустил альбомы Golden Reality, The Swing Of Delight, «Zebop!», Havana Moon и другие.

Помимо сольной карьеры, музыкант продолжал сотрудничать с другими исполнителями, среди них были Глория Эстефан, Зигги Марли и его жена Синди Блэкман.

Фото: samesound.ru

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Редакция ПРОФИЛЬ

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Дерек
Дерек
1 минута назад

День рождения – он, а не оно!!!

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