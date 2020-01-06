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Новости Одессы и Одесской области

С Дедом Морозом, хороводом и угощениями: как в одесском парке гуляли на Рождество (фото)

С Дедом Морозом, хороводом и угощениями: как в одесском парке гуляли на Рождество (фото)

Организаторы говорят, что такие праздники проводят для того, чтобы дети были активными, выходили из дома и весело проводили выходные.

В парке имени Т. Шевченко 6 января состоялся детский праздник, приуроченный к Рождеству Христову. Дед Мороз со сцены созвал детей, играющих возле концертной площадки «Ракушка», а затем спустился к ним. Сперва загадывал загадки, а потом начал водить хороводы у сцены и вокруг елки.

Хороводы возле елки

Хороводы возле елки

После первой части программы дети, подготовившие тематические новогодние рисунки, показали свои творения со сцены, за что получили сладкие подарки.

Конкурс рисунков

Конкурс рисунков

Мероприятие подготовили в КП “Парки Одессы”.

– Проводим такие мероприятия для деток, взрослых, всех желающих. У нас тут есть конкурсы, подарки, призы. Деток к нам много приходит, вчера их было около сотни. Наша основная цель – разнообразить детям каникулы. Хотим, чтобы они не просто сидели дома и скучали у телевизора, а бегали, играли, рисовали, резвились, получали подарки, –  рассказала представительница коммунального предприятия «Парки Одессы» Олеся Гетьман.

Олеся Гетьман

Олеся Гетьман

Подобные мероприятия, приуроченные к Старому Новому году, пройдут на этой же концертной площадке 11 и 12 января в 12:00. Дети могут подготовить к мероприятиям рисунки.

Подробнее об этом организаторы пообещали рассказать в скором времени на своей Facebook-странице.

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Артем Виноградов
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