С Дедом Морозом, хороводом и угощениями: как в одесском парке гуляли на Рождество (фото)

Организаторы говорят, что такие праздники проводят для того, чтобы дети были активными, выходили из дома и весело проводили выходные.

В парке имени Т. Шевченко 6 января состоялся детский праздник, приуроченный к Рождеству Христову. Дед Мороз со сцены созвал детей, играющих возле концертной площадки «Ракушка», а затем спустился к ним. Сперва загадывал загадки, а потом начал водить хороводы у сцены и вокруг елки.

После первой части программы дети, подготовившие тематические новогодние рисунки, показали свои творения со сцены, за что получили сладкие подарки.

Мероприятие подготовили в КП “Парки Одессы”.

– Проводим такие мероприятия для деток, взрослых, всех желающих. У нас тут есть конкурсы, подарки, призы. Деток к нам много приходит, вчера их было около сотни. Наша основная цель – разнообразить детям каникулы. Хотим, чтобы они не просто сидели дома и скучали у телевизора, а бегали, играли, рисовали, резвились, получали подарки, – рассказала представительница коммунального предприятия «Парки Одессы» Олеся Гетьман.

Подобные мероприятия, приуроченные к Старому Новому году, пройдут на этой же концертной площадке 11 и 12 января в 12:00. Дети могут подготовить к мероприятиям рисунки.

Подробнее об этом организаторы пообещали рассказать в скором времени на своей Facebook-странице.

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