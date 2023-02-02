С 1 по 4 февраля необходимо передать показатели счетчиков воды за январь

Инфоксводоканал напоминает, что для удобства потребителей оптимизировали сроки передачи показателей счетчиков холодной воды — с 01 по 04 число месяца, следующего за отчетным. В другие дни передача показателей будет невозможна.

Таким образом, одесситы должны с 1 по 4 февраля предоставить водоканалу показатели счетчиков воды за январь. Чтобы избежать нагрузки на телефонные линии контакт-центра и очередей советуем передавать показатели через личный кабинет http://infoxvod.com.ua, чат боты Вайбер (viber://pa?chatURI=infoxvodokanal) и Телеграмм ( https://t.me/InfoxvodokanalBot), автоответчик контакт-центра по номерам:

(048) 705-55-05,

068-905-55-05,

093-17-00-155,

066-905-55-05.

Ежемесячная передача показателей счетчика воды гарантирует корректность начислений за потребленные услуги. Если потребитель не передает показатели счетчиков воды, то начисление производится по среднему объему потребления указанного домовладения с учетом последних 12 месяцев. Полученные счета должны быть уплачены до 20 числа, иначе возникает задолженность за услуги водопользования.