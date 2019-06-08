Ристалище и танцы, ремесла и корчма: в Одессе открылся фестиваль «Пороховая башня»

Ну вот как пройти мимо, если у Карантинной аркады уже трудятся старинные ремесленники, благородные дамы исполняют сложные па, все вокруг погрузилось в средневековье, а лучники уже метят в цель? Как можно не подойти к ристалищу и не стать свидетелем рыцарского боя?

В парке им. Т.Г.Шевченко проходит VII Одесский международный благотворительный фестиваль «Пороховая башня». Тут все, как в кино: словно сцены из фильма «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» под песни Высоцкого снова мелькают перед вами.

Здесь нет понятия «фудкорд», все это величается корчмой или таверной, кузнецы показывают свое мастерство, благородный рыцарь сообщает по смартфону, что ему скоро выходить на ристалище, а средневековая дама после минуэта спешит испить пепси. Некий господин оставляет созерцание рыцарских боев и спешит прикупить сувенирную именную ложку. Так средневековье смешивается с днем сегодняшним. Юного одессита, который взял в руки лук, папа с мамой безуспешно уговаривают «все-таки пойти на пляж, как собирались». Пацану уже никак не до пляжа, он получает уроки меткого попадания стрелы в цель.

И да, еще изюминка: благородные дамы здесь так же успешно и «смертельно» сражаются на ристалище, как и рыцари, и это тоже традиция. И величается это все «международными соревнованиями по средневековому бою между представителями рыцарских дворов из разных городов Украины и зарубежья».

Итак, не проходите мимо: тут вам и ремесленные ярмарки, и мастер-классы мастеров народного промысла, и конкурсные программы, и фотозоны. А вечером для гостей фестиваля выступают фольклорные и рок-коллективы и мастера фаер-шоу.

Программа фестиваля обширна, разнообразна, все это будет длиться два дня. Но, поверьте, каждый час фестиваля — это уже «нечто», и скучно вам и вашим детям точно не будет, в какой момент бы вы на него ни попали. Одни показательные выступления и мастер-классы одесских студий исторического танца чего стоят. Несмотря на жару, некоторые, глядя на эти выступления, присоединяются и пытаются проделывать сложные па из ну очень далеких времен.

Удивительными завораживающим зрелищем становятся и командные поединки рыцарских дворов, и традиционный захват флага, и битва за мост, и соревнования рыцарей и оруженосцев.

Вы даже о жаре позабудете. Хотя, честно говоря, глядя как сражаются рыцари и дамы(!) в тяжеленных доспехах, сложных костюмах, в которых «не продыхнуть», да еще на солнцепеке, и в самом деле начинает казаться, что попал в совершенно иной мир, окунулся в далекое прошлое с его своеобразными законами, правилами, церемониями.

Стоит все это увидеть и услышать, стать соучастником сказочного действа. И даже если вы лично, скорее всего, не имеете никакого отношения к строго и торжественно звучащему призыву «на ристалище приглашаются…», вам будет очень и очень интересно. Тем более, что вход – бесплатный.