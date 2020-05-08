Решим одесские городские проблемы с помощью «Лопаты»?

«Лопата» — так называется совсем новый городской ресурс, созданный молодыми одесситами. Ребята считают, что с его помощью они смогут помочь решить городские проблемы.

Платформа «Лопата» уже имеет свой сайт и страничку в Facebook.

«Кто из вас хотел бы жить, как в Европе? С хорошим дорогами, красивым двором и улицами без мусора? Заходи на lopata.od.ua, добавляй проблему и получай поддержку: лайком, деньгами, руками или материалами. Не сложнее, чем выложить фотку в инстаграм» — такими словами встречает вас «Лопата», и, согласитесь, звучит позитивно и даже обнадеживающе.

Сервис «Лопата» создал лектор IT2School Даниил Новиков. Он считает, что местные жители должны сами приложить усилия, чтобы сделать город действительно европейским. На сайте одесситы смогут вместе находить решение тех проблем, которые считают актуальными.

Создатели считают, что главное — «донести до людей, что никто не решит их проблемы, кроме них самих. И чем раньше мы начнем, тем быстрее придем туда, куда уже давно мечтаем».

– Каждый из нас хотел бы жить, как в Европе: с хорошими дорогами, дворами и улицами без мусора. Мы все ждем волшебника, который придет и решит все наши проблемы. Долго ждем и надеемся, что городские власти сделают все за нас. Но этого никогда не произойдет. Я обратился к существующим сервисам, которые помогли бы решить проблемы в моем дворе: плохую дорогу и убитый сад. Оказалось, что платформы, которая объединяла бы людей общей проблемой по месту жительства, не существует. Пришлось создавать свою! — рассказывает сооснователь платформы.

Онлайн-платформа «Лопата» — это карта Одессы, на которой можно обозначить любые проблемы, которые вас беспокоят.

Для этого необходимо зайти на «Лопату», зарегистрироваться, отметить геолокацию проблемного места, описать проблему. А еще предложить вариант решения проблемы. Свои предложения может оказывать любой, а вот лучший вариант определится голосованием.

На карте ресурса «Лопата» уже появились первые «проблемные значки». На что жалуются одесситы? Да все на то же — «дом в аварийном состоянии», «разбитые тротуары», «очень грязно», «не хватает лавочек в парке»…

Ресурс создан, проблемы обозначаются, ну, а мы с вами будем надеяться, что проект удачно воплотится в жизнь…

Фото — ресурс «Лопата»

Скриншот карты автора

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