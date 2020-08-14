Рекордные долги за воду в Одессе: «Инфоксводоканал» пошел в суд

В Одессе долги потребителей за воду побили очередные рекорды. По состоянию на 13 августа только 20% потребителей оплатили счета, а общая сумма долга превысила 246 млн.грн.

При этом с учетом летнего сезона, полива и карантинных мероприятий потребление воды, а соответственно и затраты водоканала возросли на треть. Ежесуточно для подготовки и подачи используется порядка 360 тысяч кВт электроэнергии, 3 тонны гипохлорита, 1,2 тонны коагулянта, 3,5 тысячи литров горюче-смазочных материалов.

Столь низкая платежная дисциплина и астрономические долги абонентов негативно влияют на надежность водоснабжения всего города, поскольку водоканал должен своевременно и авансом, оплачивать реагенты, материалы, электроэнергию. Технические службы должны своевременно устранять аварийные ситуации, а также продолжать работы по модернизации предприятия и сетей.

В связи с негативной ситуацией юридический департамент водоканала усилил работу по принудительному взысканию задолженности в судебном порядке. Рассмотрение такого рода дел происходит в рамках упрощенного судопроизводства – без вызова должников в суд, а приказ о взыскании задолженности будет вынесен судом в течении всего лишь нескольких дней. При этом долги будут взыскиваться автоматически, в первую очередь с зарплатных, пенсионных и других платежных карт. В отдельных случаях возможно наложение ареста на движимое и недвижимое имущество.

Юристы «Инфоксводоканала» рекомендуют потребителям не доводить дело до суда, поскольку кроме самой суммы долга, неплательщик должен будет возместить судебный сбор и затраты от 210 грн до 2100 грн.

На сегодняшний день суды уже удовлетворили более 7000 исков о взыскании долгов за услуги водопользования и порядка нескольких сотен новых заявлений подается ежедневно. Поэтому, учитывая критически низкий уровень оплаты, порядка 30% абонентов могут в ближайшее время получить судебный приказ о взыскании долга за воду.

Со своей стороны «Инфоксводоканал» внедрил все современные сервисы дистанционного обслуживания. На сайте водоканала http://infoxvod.com.ua введена услуга оплаты за воду в один клик без регистрации и комиссий, бесплатно картой любого банка. Внедрены чат-боты Вайбер и Телеграм, с помощью которых можно удобно проверить состояние лицевого счета, передать показания и произвести оплату.

«Инфоксводоканал» обращается к абонентам с просьбой не накапливать долги, оплачивать за услуги ежемесячно до 20 числа. Ведь наличие воды в кране будет зависеть только от сознательности каждого жителя города.