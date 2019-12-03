Реконструкция тротуара на улице Ицхака Рабина завершается: следующий этап – ремонт дороги

Ремонт пешеходной зоны на улице Ицхака Рабина вскоре закончится, а далее, судя по тендерной документации, подрядчик возьмется за проезжую часть.

На месте реконструкции побывал корреспондент «Одесской жизни». Она проходит по нечетной стороне улицы Ицхака Рабина – от дома №9 до улицы Генерала Петрова. Заказчиком выступило Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета, а выиграло тендер частное акционерное общество «Ремонтно-строительный отдел «Одесглавпостач».

Ремонт начался 18 июля, и в начале декабря почти завершилось обустройство пешеходной зоны улицы Ицхака Рабина.

Тротуар уже полностью вымощен плиткой. По стороне, что ближе к домам, установлено множество фонарных столбов. Скамейки появились на большей части реконструированного участка. Их тут будет много, особенно в выделенных местах отдыха. В договоре указано, что всего установят 108 урн и скамеек.

К придворовым территориям проведены вымощенные плиткой дорожки. Но на этом дорожки заканчиваются. Следует отметить, что эти дополнительные ответвления ко дворам есть не везде. Видимо, это то, что ещё не успел сделать подрядчик.

Ещё должны быть установлены столбики, ограничивающие проезд на новый тротуар.

В целом, работы подходят к концу, и вскоре начнется новый этап реконструкции этой стороны улицы. В тендерной документации указано, что работы разделены по дате и выплатам на две части: 2019 год и 2020 год.

По всей видимости, к концу 2019 года «Одесглавпостач» должен выполнить реконструкцию пешеходной зоны, а в 2020 году взяться за ремонт проезжей части одной стороны дороги, в то время как по другой стороне будет ездить транспорт.

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