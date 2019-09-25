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Новости Одессы и Одесской области

Путешествие во времени: в Одессе пройдет ретро-фестиваль

Путешествие во времени: в Одессе пройдет ретро-фестиваль

Фестиваль откроет свои двери в субботу, 28 сентября, в 11.00 и продлится до 21.00 воскресенья, 29 сентября, в парк Горького. Вход свободный.

Об этом рассказали организаторы фестиваля на своей странице в Facebook.

По словам организаторов, ретро-фестиваль – это путешествие во времени и возможность окунуться в старую Одессу.

В программе запланировано множество ярких событий:

  • винтажные фото-зоны;
  • выставка уникальных ретро-автомобилей;
  • танцевальные мастер-классы;
  • выставка антикварных вещей и старинных кукол;
  • концертная программа с песнями и сценическими постановками прошлых времен;
  • интерактивные инсталляции, которые позволят окунуться в эпоху старого города.

Для детей и их родителей будут работать игровые зоны со старинными играми. Девочки с мамами смогут сделать себе бальные подвески и шляпки для кукол. А папы с мальчишками смогут поиграть в городки и пуговки, горелки и серсо (игра в обруч).

Организаторы отмечают, что одеться можно в стиле фестиваля: красивые винтажные вещи своих бабушек и дедушек.

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Галина Полищук
Галина Полищук
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ПРОФИЛЬ

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