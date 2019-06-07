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Новости Одессы и Одесской области

Прыжок с парашютом, футбол и спарринги с Ломаченко: Жан Беленюк рассказал, как готовится к Европейским играм

Совсем скоро зрители телеканала «Интер» станут свидетелями главного спортивного события года – II Европейских игр, которые пройдут с 21 по 30 июня в Минске. Один из лидеров украинской сборной на этих соревнованиях – борец греко-римского стиля Жан Беленюк – рассказал в программе «Утро с Интером», как готовится к Играм. А также – о мечте, которую недавно смог осуществить, о занятиях футболом и о спаррингах с боксером Василием Ломаченко.

Жан БеленюкНа первых Европейских играх, которые проходили в 2015 году в Баку, Жан завоевал серебряную медаль. Надеемся, в этом году он тоже вернется из Минска с наградой.  «Я люблю комплексные соревнования, такие, как Европейские игры, за удивительную атмосферу, – рассказывает Беленюк. – Туда приезжает много спортсменов из других стран, представителей разных видов спорта. Наша сборная также представлена разными командами. Общение на таких мероприятиях происходит совсем по-другому, не так, как на стандартных чемпионатах мира и Европы. Европейские игры мы с тренером рассматриваем как этап подготовки к чемпионату мира по борьбе, который пройдет в сентябре в Казахстане. Но в любом случае мы ставим себе максимальные задачи и будем достигать максимальных результатов на этом турнире. Тем более у меня еще нет золотой медали с Игр! (Улыбается)».

Кстати, Жан Беленюк интересуется не только борьбой. Он пробует себя в футболе, спаррингует с нашим чемпионом мира по боксу Василием Ломаченко, тренируется с тхэквондистами, а недавно осуществил свою мечту и прыгнул с парашютом. «Самое страшное было – сделать шаг в бездну, – делится впечатлениями Жан. – Эмоции до и после прыжка отличались: сначала нервничал – не знал, что меня ждет, а когда прыгнул, переживал, чтобы парашют раскрылся. Но все прошло отлично. Уверен, во второй раз будет легче. Это мой первый прыжок. Я совершил его с высоты 4200 метров. Прыгал с инструктором, потому что по-другому нельзя в первый раз. Второй прыжок, думаю, осилю сам, потому что уже знаю, как надо».

Жан БеленюкТакже спортсмен признался, что привело его на футбольное поле и на ринг к Василию Ломаченко: «У нас в сборной практикуются игры по футболу для разнообразия подготовки. Это тренирует скорость и выносливость, а также позволяет чуть отвлечься от борьбы. Что касается бокса, то мне в принципе нравится этот вид спорта. Я слежу за всеми нашими боксерами. Со всеми дружу, общаюсь. Я себя не особо вижу в боксе. Разве что могу в ринге поспарринговать».

Полное интервью Жана Беленюка в программе «Утро с «Интером» – https://www.youtube.com/watch?v=z5qyVsUYNFU

С 21 июня болейте за украинских спортсменов и смотрите главное спортивное событие года – Европейские игры 2019 – только на телеканалах «Интер» и НТН. Новая история мирового спорта пишется на наших глазах!

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Пресс-релиз
Пресс-релиз
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