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Новости Одессы и Одесской области

Против Виктора Баранского полиция проводит расследование по факту подкупа избирателей

Против Виктора Баранского полиция проводит расследование по факту подкупа избирателей

Кандидата в нардепы от Киевского района Одессы Виктора Баранского могут снять с предвыборной гонки. Об этом сообщает сайт «Одесский курьер».

Причиной стал массовый подкуп избирателей непосредственно в самом штабе кандидата. Представители Баранского раздавали людям продуктовые пайки и ТВ-приставки.

На эту ситуацию обратил внимание общественник Андрей Вагапов, который лично побывал в штабе кандидата-нарушителя. «По продуктовым наборам начали нелепо оправдываться, а за приставки рассказывали, что это не они, а какая-то газета. По итогу вынужден был вызвать полицию, дабы сотрудники выяснили номер лицензии на данную лотерею»,— написал Вагапов в «Фейсбуке».

Также Вагапов заявил, что в телефонном разговоре глава службы безопасности штаба некий Игорь Батраков угрожал ему «поломать ноги и разбить лицо». Полиция прибыла в штаб Баранского и зафиксировала нарушения в протоколе. Сведения внесены в ЕРДР. «Два заявления в полицию написаны: по факту подкупа избирателей и по факту угроз в виде физической расправы», — добавил Вагапов.

Также полиция расследует еще одно дело по факту подкупа избирателей от имени Баранского.

Источник: uc.od.ua

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