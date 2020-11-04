Прогулка по Одессе: осенний Пале-Рояль (фото)

В самом центре Одессы находится сквер, который скрыт от случайных прохожих — уникальный Пале-Рояль. Осенью здесь царит по-настоящему романтическая атмосфера.

Попадая внутрь, вас сразу встречают огромные деревья — платаны, которые с приходом холодов поменяли свой окрас на золотистый. Неподалеку находятся кафе и рестораны, террасы под открытым небом постепенно закрывают.

Возле центрального фонтана фотографируются парочки, а кто-то читает книгу, сидя на скамейке. Вокруг ходят не так много людей, что позволяет укрыться от шумной городской суеты. Плюс играет негромкая французская музыка.

Зайти в сквер можно со стороны Оперного театра или через две арки на Екатерининской.

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