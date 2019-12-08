Одесситку сопровождали в роддом с мигалками, но она родила прямо в машине

Жительница Суворовского района Одессы родила дочку прямо в автомобиле. Муж из-за пробок на дороге не успел доехать до роддома.

Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции, на улице Главной на поселке Котовского к инспекторам полиции обратился мужчина и рассказал, что его жена сейчас в машине и может скоро родить. Он попросил полицейских сопроводить их до ближайшего роддома. Добраться самостоятельно они не могли из-за сильных заторов на дорогах.

Патрульные Ольга Гусева и Армен Мхитарян сопровождали автомобиль, включив световые и звуковые сигналы. Однако, не доехав до роддома, женщина родила девочку прямо в салоне автомобиля.

Фото: kolobok.ua

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