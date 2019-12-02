«Привозные» новости: реконструкция продолжается, елки в продаже, а сандень торговле не помеха

Вероятно, многие думают, что если на нашем всем известном «Привозе» объявлен санитарный день, то туда нечего и соваться. Щас!

Реконструкция продолжается

Побывав на всемирно знаменитом рынке даже в сандень, убедились, что реконструкция там продолжается. После обновленной части рынка и появления новой арки, о чем рассказывала «Одесская жизнь», еще одна часть территории теперь освобождена от торговли. Речь идет о части рынка, где торговали обувью. Как удалось узнать, пока освобождена только половина территории, где кипела бурная продажа обуви, вторая половина еще работает.

Напомним, обувные ряды тянутся вдоль почти всей той стороны «Привоза», где проходит небезызвестный Новощепной ряд. Там теперь ограждение, на котором, конечно же, большими буквами уже начертано слово «обувь» со стрелкой, дающие понять, что «убрали» еще не всю обувную торговлю. Забор, как вы поняли, уже превратился в «филиал» рынка: вдоль него бурлит торговля. Торгуют всем. Как мы успели отметить, даже рыбой.

В тему официально: будет объявлен тендер на проведение работ по реконструкции улицы Новощепной ряд, о чем нам сообщили в ходе аппаратки в мэрии. Работы начнутся уже в первых числах февраля будущего года. Трамвайные маршруты №№ 3 и 10 будут укорочены, их конечная будет на Старосенной площади.

Елочки-веточки

— Бабушка, уже елки продают! — с восторгом извещает счастливый юный одессит на тоже небезызвестном участке ул. Екатерининской между Пантелеймоновской и Новощепным рядом.

Смотрю — глазам не верю: даже учитывая необыкновенно раннюю подготовку к смене года, все равно рановато. Между тем, и в самом деле идет продажа хвои. Выясняю: оказывается, это продаются хвойники для высаживания в грунт. Впрочем, тут же уже можно приобрести и веточки хвои по цене 20-25 грн. Вместе с заверением, что отлично они продержатся до Нового года и дальше.

В сандень торговля бурлит

Как мы уже отметили, первый понедельник декабря на «Привозе» объявлен санитарным. Что, как мы убедились, вовсе не помеха бурной торговле. Причем, далеко не только «заборной». Все контейнеры, которые тянутся вдоль «Привоза», открыты. Покупателей — тьма.

А если вы собирались запастись брынзочкой или домашней колбаской и не знали, что корпус закрыт, нет причин для огорчения. На ступеньках, ведущих в мясо-молочный корпус, там, где обычно идет торговля «с ног», продавцы с весами выстроились прямо на ступеньках. Богатый выбор, цены — как обычно, санитарный день нисколько их не понизил.

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