Причину смерти младенца в Одесской инфекционной больнице установит экспертиза

Шестимесячный Матвей умер в Городской клинической инфекционной больнице в субботу, 1 июня.

Мальчика доставила в больницу карета “скорой помощи” около 22:25 накануне, 31 мая по направлению педиатра. Об этом рассказала главврач больницы Светлана Лаврюкова. Ребенка сразу направили в реанимацию.

К своему педиатру родители обратились за день до того. Он диагностировал у Матвея острый энтероколит и анемию.

В реанимации была проведена интенсивная терапия, однако состояние ребенка ухудшилось, он умер в 17:00 1 июня.

– По словам матери ребенка, у него была дисфункция кишечника. Около двух месяцев ребенок не набирал вес и у него была диагностирована анемия. Все, что нужно было ребенку, дежурный врач-реаниматолог, и один, и следующий, делали, – уточнила Лаврюкова.

Также мать мальчика настояла на проведении экспертизы, поэтому окончательная причина смерти ребенка станет известна после ее окончания.

В случившемся женщина обвиняет врачей, поскольку сначала в инфекционке их с малышом не приняли, сославшись на то, что это хирургический профиль. В областной больнице также отказались принимать ребенка и вернули в инфекционную, где ребенок и умер.

Фото: Инфопорт