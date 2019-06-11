Преображенский парк: предфестивальные «преображения» и скандал местного значения

В Одессе ожидается очередной фестиваль, причем такой, какого мы еще не видели. Именоваться он будет Фестиваль Гигантских Китайских Фонарей. Организаторы обещают «30 невероятных световых инсталляций, которые раскрывают историю и культуру загадочной и таинственной Поднебесной. 40-метрового дракона, захватывающую шоу-программу, шедевры китайской кухни, тематические мастер-классы…».

Проходы с охраной и без

Фестиваль начнется 25 июня и продлится два месяца, но уже с 10 июня в соцсетях разразился скандалом местного значения: одесситы стали усиленно жаловаться, что входы в Преображенский парк перекрыты, сам парк, вернее, огромная его часть внутри, огорожена, и теперь «ни пройти, ни проехать», «ни отдохнуть, ни присесть, ни с детьми погулять».

Да что там соцести! На портале Единого центра обращений граждан зарегистрировано на сегодняшний день уже 9 криков души по этому поводу. Все они сейчас находятся на рассмотрении.

Мы обратились за разъяснениями к организаторам фестиваля. Нам любезно сообщили, что 18 июня состоится пресс-конференция, где и можно будет получить ответы на все вопросы.

Что происходит в парке сегодня? Совершив марш-бросок по огромному Преображенскому парку, корреспондент «Одесской жизни» убедилась: вход в него со стороны Новощепного ряда открыт (это первые ворота в Мавританском стиле), никаких охранников здесь нет.

Вход через «вторые» ворота в том же стиле тоже открыт, но здесь уже стоит охранник Сергей, который впускает не всех. А все потому, что через этот вход уже можно попасть на выложенные на огромной территории инсталляции будущего фестиваля. Кстати, чтобы ими полюбоваться, сюда, как мы сами увидели, приводят детей из школьных лагерей.

— Судите сами: ворота открыты, «нормальных» людей мы совершенно спокойно пропускаем, а вот всяких пьяных «неадекватов» — нет. Они нам такое тут могут устроить, что сами понимаете… — говорит Сергей.

Убедилась: это действительно так. Иду к еще одному проходу со стороны Мечникова. Это просто ограда. Ситуация такая же: охранник следит, чтобы через нее не прошли те самые «неадекваты». Женщину с собакой он пропустил совершенно спокойно (кстати, в парке висит объявление, что с собаками сюда никак нельзя).

Прохожий объясняет мне, что имеется еще проход с улицы Водопроводной. Там тоже охранник, а некоторые проходят через расположенный здесь же спортивный клуб.

Где гулять с ребенком?

Получается в результате, что огромная часть парка теперь — не для всех. Мамочки с колясками и с детьми постарше негодуют. Они наперебой рассказывают, что получилось вот что: кафешки в парке работают, церковь тоже, а вот с детьми погулять-покататься — никак. К тому же, если раньше они могли пройти погулять с малышами в местах, где «не кучкуются асоциальные элементы», то теперь «приходится находиться рядышком с ними, а парк и так вечно проблемный, все об этом знают, мы тут даже детской площадки не имеем». Опять же, проблемой они называют тот факт, что «тут проходим, тут не проходим, тут гуляем, тут — нет».

Пока молодые одесситки с детьми изливали накопившийся на сложившуюся ситуацию гнев, маленький скейт юного одессита закатился под ограждение. «Ну вот что мне теперь делать?!» — обращает внимание на это одесситка Аня.

К счастью, на закрытой теперь территории появился добрый человек, который подобрал скейт и отдал его женщине.

Парк совести нашей?

Пожилая женщина жалуется на то, что вход в парк «теперь будет стоить 200 гривен», а кто-то, совсем наоборот, выражает радость, что «пьяных и валяющихся на скамейках стало меньше».

Все это не так. Никаких денег за вход в парк никто не берет. Платным будет, вероятно, вход на фестиваль. Но это «на потом». Что же касается тех самых маргиналов, то через ворота с Новощепного ряда они себе благополучно заходят и лежат, где им хочется.

А вот пожилая одесситка Алина Дмитриевна, живущая на ул. Мечникова, прочитав объявление на ограждении о предстоящем фестивале, качает головой:

— Вот уже сколько лет слышу, что Преображенский — парк нашей совести, это же бывшее Первое христианское кладбище, отсюда даже из-за этого все аттракционы когда-то убрали… Еще слышала, что здесь будет Музей, посвященный памяти тех, кого здесь хоронили, что парк станет мемориальным… А теперь вот — целый фестиваль, неужели больше негде его проводить? Снова пляски на костях? Разве это нормально? — высказала свое мнение наша собеседница.

Проходящий через парк сердитый гражданин в ответ на мой вопрос о предстоящем фестивале и перегородках, односложно ответил:

— А мне пофиг!..

Что ж, тоже мнение.