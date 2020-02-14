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Прем’єр-міністр пояснив, чому українці отримали дві платіжки за тепло у січні (відео)

Прем’єр-міністр пояснив, чому українці отримали дві платіжки за тепло у січні (відео)

Цієї зими Уряд спільно з представниками місцевої влади знизив суму в платіжках за тепло до 30% для користувачів індивідуального опалення у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Це – перший опалювальний сезон за багато років, коли тарифи не зростають, а зменшуються.

Про це повідомляє Урядовий портал.

– Але за січень люди отримали дві платіжки — за газ і транспортування.  Якщо ви складете цифри обох платіжок, то побачите — в січні цього року сума в обох платіжках менша, ніж у тій єдиній платіжці, яка була у січні минулого року, — сказав Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Він пояснив, що раніше ціна за транспортування була включена в платіжку і просто входила в загальний тариф. Тепер рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), їх розділили. Тому що компанії, які постачають і транспортують газ, — різні, отже і платіжки дві.

– Для чого ми це зробили? Для того, щоб не було монополії і з’явився цивілізований ринок енергоносіїв, тому що постачальники конкуруватимуть між собою та пропонуватимуть газ дешевше. А кожна людина зможе сама обирати кращі умови, — наголосив Прем’єр-міністр.

Олексій Гончарук додав, що Уряд продовжує працювати над тим, щоб платіжка для українських сімей і надалі була меншою. У цьому сезоні загальна сума за цей опалювальний сезон вже менша до 30%, ніж у 2019 році.

Фото: Урядовий портал

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