Прекрасные украинские воительницы: матери и защитницы страны (фото)

В Украине сейчас, во время войны, новые мужчины секс-символы. Места певцов и актеров заняли руководители страны и военные.

Сегодня днем, 7 марта 2022 года, на 12-й день войны РФ против Украины, противник попытался нанести ракетный удар по жилому массиву одного из населенных пунктов Одесской области. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

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