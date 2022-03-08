Прекрасные украинские воительницы: матери и защитницы страны (фото)

В День международной женской солидарности 8 марта предлагаем вам подборку снимков украинок, решившихся пойти на военную службу или территориальную оборону и наравне с мужчинами защищать свою страну.
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В День международной женской солидарности 8 марта предлагаем вам подборку снимков украинок, решившихся пойти на военную службу или территориальную оборону и наравне с мужчинами защищать свою страну.
Цей матеріал також доступний українською
Цей матеріал також доступний українською