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Председатель комиссии по вопросам ЖКХ Одесского городского совета ознакомился с ходом модернизации станции «Днестр»

Председатель комиссии по вопросам ЖКХ Одесского городского совета ознакомился с ходом модернизации станции «Днестр»

Состоялся выезд председателя постоянной комиссии Одесского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Александра Иваницкого на водоочистную станцию «Днестр».

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В ходе визита руководитель комиссии ознакомился с ходом выполнения филиалом «Инфоксводоканал» инвестиционной программы по модернизации стратегического предприятия Одессы и области.

водоочистная станция «Днестр»

Специалисты водоканала продемонстрировали в работе современные австрийские насосы ANDRITZ. Как отметил первый заместитель директора филиала “Инфоксводоканал” Максим Занфиров, новые насосы более надежные и экономичные своих аналогов. Вместе с тем, установленное на городских насосных станциях новое электрооборудование и автоматические системы управления насосами уже позволили снизить потребление электроэнергии на 30 %.

водоочистная станция «Днестр»

Кроме этого, Александр Иваницкий посетил модернизированную лабораторию на станции “Днестр”, которая отвечает всем современным требованиям. Сюда было закуплено дорогостоящее современное оборудование, в том числе японский хроматограф SHIMADZU. Отныне специалисты лаборатории могут проводить анализ качества очистки питьевой воды по более чем 60 показателям. Кроме этого, был проведен ремонт помещений, закуплена специальная лабораторная мебель и установлена вентиляция.

А для того, чтобы вода была еще более чистой и безопасной, “Инфоксводоканал” обновил хлораторную №8, в которой установили датское оборудование для обеззараживания воды фирмы GRUNDFOS. Оно отличается повышенной надежностью, точностью и безопасностью.

водоочистная станция «Днестр»

Ознакомившись с новым оборудованием, Александр Иваницкий отметил, что “Инфоксводоканал” выполняет свои обязательства и проводит продуманную комплексную модернизацию всего предприятия. А, городские власти будут контролировать разработку первоочередных мероприятий по модернизации на ближайший год и поддерживать любые обновления оборудования и сетей.

водоочистная станция «Днестр»

В свою очередь, Максим Занфиров подчеркнул, что “Инфоксводоканал” не экономит на качестве, надежности и безопасности. “Предприятие отдает предпочтение современному оборудованию мировых производителей. Нашу воду пьют более миллиона потребителей, это колоссальная ответственность. Поэтому мы стремимся соответствовать современным европейским стандартам”, отметил Максим Викторович.

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