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Праздники в июле: месяц будет насыщенным, но без дополнительных выходных

Праздники в июле: месяц будет насыщенным, но без дополнительных выходных

В июле 2020 года свои профессиональные праздники отмечают архитекторы и полицейские, моряки и рыбаки, специалисты в области бухгалтерии и торговли (и многие другие). Представители этих профессий есть и в Одессе, некоторых даже много.

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Кстати, дополнительных выходных в июле не будет.

Итак, праздники второго месяца лета 2020 года:

  • 1 июля – День архитектуры Украины; День следователя;
  • 2 июля – День работника государственной налоговой службы Украины;
  • 4 июля — День национальной полиции Украины;
  • 5 июля – День Военно-морских Сил Украины;
  • 6 июля – День войск ПВО Вооруженных Сил Украины; Всемирный день поцелуя;
  • 7 июля – День работника природно-заповедного дела;
  • 11 июля – Всемирный день народонаселения; Всемирный день шоколада;
  • 12 июля – Всемирный день бортпроводника; День рыбака;
  • 16 июля – День бухгалтера;
  • 18 июля – Международный день Нельсона Манделы;
  • 19 июля – День работников металлургической и горнодобывающей промышленности;
  • 23 июля – День китов и дельфинов;
  • 26 июля – День флота Украины; День работников торговли;
  • 28 июля – Международный день борьбы с вирусными гепатитами; День PR-специалиста;
  • 30 июля – 3 августа Курбан-байрам;
  • 31 июля – День системного администратора.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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