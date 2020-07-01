Праздники в июле: месяц будет насыщенным, но без дополнительных выходных

Хочу в Одессу: в мэрии анонсировали новые даты популярных одесских фестивалей Так, фестиваль «Хочу в Одессу», который традиционно проводят в конце июня, пройдет 31 июля — 2 августа. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Одессы. Также перенесли традиционный музыкальный фестиваль Odessa JazzFest. В этом году его планируют провести в 20-х числах сентября. Что еще известно о фестивалях в Одессе? Напомним, что главное кинособытие года — Одесский ПОДРОБНЕЕ

Доставка цветов – отличный подарок в условиях карантина За окнами весна – самое прекрасное время года. Но из-за карантина мы не можем вдоволь насладиться благоухающими цветами, покрытыми белым, розовым, желтым цветом кустарниками и деревьями, вдохнуть на полную грудь ароматов весны, накормить свои глаза сочными красками. ПОДРОБНЕЕ

Креативные подарки к 8 Марта, или Как оригинально поздравить женщин Милые, романтичные, нежные. Сколько прекрасных слов можно сказать женщинам в главный праздник Весны! А сколько прекрасных и полезных подарков подарить! Например, абонемент на занятия антигравити-танцами, прогулки верхом на лошадях, обучение танцу живота, творческие мастер-классы, создание индивидуальной косметики… ПОДРОБНЕЕ