Праздники в июле: месяц будет насыщенным, но без дополнительных выходных

В июле 2020 года свои профессиональные праздники отмечают архитекторы и полицейские, моряки и рыбаки, специалисты в области бухгалтерии и торговли (и многие другие). Представители этих профессий есть и в Одессе, некоторых даже много.
Кстати, дополнительных выходных в июле не будет.
Итак, праздники второго месяца лета 2020 года:
- 1 июля – День архитектуры Украины; День следователя;
- 2 июля – День работника государственной налоговой службы Украины;
- 4 июля — День национальной полиции Украины;
- 5 июля – День Военно-морских Сил Украины;
- 6 июля – День войск ПВО Вооруженных Сил Украины; Всемирный день поцелуя;
- 7 июля – День работника природно-заповедного дела;
- 11 июля – Всемирный день народонаселения; Всемирный день шоколада;
- 12 июля – Всемирный день бортпроводника; День рыбака;
- 16 июля – День бухгалтера;
- 18 июля – Международный день Нельсона Манделы;
- 19 июля – День работников металлургической и горнодобывающей промышленности;
- 23 июля – День китов и дельфинов;
- 26 июля – День флота Украины; День работников торговли;
- 28 июля – Международный день борьбы с вирусными гепатитами; День PR-специалиста;
- 30 июля – 3 августа Курбан-байрам;
- 31 июля – День системного администратора.